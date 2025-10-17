Der HSV-Mann der Stunde? Das ist er wahrscheinlich. Das aber ist dem Hamburger Topscorer egal. In der MOPO erklärt Rayan Philippe (24), warum er auf Berühmtheit nichts gibt – und wie seine einjährige Tochter ihn ablenkt. Der Franzose erklärt seine Connection zu Jean-Luc Dompé, er witzelt über Scooter und erzählt von seiner Kindheit in Nizza. Und der Stürmer verrät, weshalb er sich noch lange nicht am Limit sieht.



