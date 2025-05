Keine drei Wochen nach Platzsturm gegen Ulm: Im HSV-Stadion wird wieder gespielt

Die Bilder, die am späten Abend des 10. Mai im Volksparkstadion entstanden, werden für immer in Verbindung stehen mit dem historischen, erstmaligen HSV-Aufstieg. Die Fans stürmten nach dem 6:1-Sieg gegen den SSV Ulm den Platz, sie bauten das Tor ab, kletterten auf die Auswechselbänke und rissen Teile des Rasens heraus. Mittlerweile wurde in der Arena neues Grün verlegt – und auf ebendiesem wird auch schon wieder gespielt.

An Christi Himmelfahrt werden 1000 Kinder im Volksparkstadion kicken. Hintergrund ist das Stadiontraining der HSV-Fußballschule, das an diesem Donnerstag ansteht. Jungen und Mädchen aus den Geburtsjahrgängen 2011 bis 2018 haben dann die seltene Gelegenheit, auf dem Platz zu kicken, auf dem es sonst ihre Vorbilder tun: die Profis.

HSV-Fußballschule ist am Donnerstag im Volkspark zu Gast

Inklusive Eltern und Trainer erwartet der HSV an Vatertag rund 3000 Teilnehmer in der eigenen Arena. Dort fand am Mittwoch bereits der sogenannte Partnercup statt – ein Mini-Turnier, bei dem die HSV-Sponsoren gegeneinander antreten. Das Finale war für 19.15 Uhr angesetzt – und fand auf dem frisch verlegten Geläuf statt. Der bei dem Aufstiegsspiel gegen Ulm völlig ramponierte Rollrasen war hinterher nicht mehr zu gebrauchen, weshalb der HSV schon für die kleinen Events einen neuen benötigte. Darüber dürfen sich am Donnerstag die vielen Kids freuen.

Im Volksparkstadion wurde nach dem HSV-Aufstieg bereits ein neuer Rasen verlegt. Florian Rebien / MOPO Im Volksparkstadion wurde nach dem HSV-Aufstieg bereits ein neuer Rasen verlegt.

In der kommenden Woche geht dann der Konzert-Sommer im Volksparkstadion los – mit dem Auftritt von Komiker Chris Tall am 7. Juli (Samstag). Anschließend ist US-Sänger Chris Brown der Star-Gast in Hamburgs Arena (11. Juni).

Im Juli folgen die Konzerte von Ed Sheeran (4., 5. und 6. Juli) sowie den Imagine Dragons (16. Juli), für die der neue Rasen ebenfalls mit Platten abgedeckt wird. Spätestens am 20. Juli wird das Grün wieder voll sichtbar sein – wenn die Hamburg Sea Devils ihr ELF-Spiel gegen Rhein Fire bestreiten. Erst nach Football kommt dann wieder Fußball.