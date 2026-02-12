Fällt Polzins Wiedersehen mit Baumgart aus? HSV-Trainer Favé äußert sich

Das Training am Donnerstagvormittag fand auch ohne ihn reibungslos statt, schließlich genießen Loic Favé, Richard Krohn und Co. das volle Vertrauen von Merlin Polzin. Die Abwesenheit des Cheftrainers auf dem Rasen sorgte zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) aber dennoch für ein ungewohntes Bild. Polzin ist erkrankt. Wackelt somit das Wiedersehen mit Steffen Baumgart?

Noch ist man beim HSV zuversichtlich, dass der 35-Jährige seine gesundheitlichen Beschwerden rechtzeitig überwinden wird. Der angeschlagene Polzin betrat bei drei Grad Außentemperatur und Nieselregen am Donnerstag vorsichtshalber nicht das Trainingsgeläuf neben dem Volksparkstadion, um sich daheim zu erholen. Auch bei der Spieltagspressekonferenz am Nachmittag nahm er nicht auf dem Podium Platz, sondern sein Partner Favé (33).

Polzin erkankt – Co-Trainer Favé spricht auf der HSV-PK

Der Deutsch-Franzose berichtete, dass es schon in der vergangenen Woche einige Krankheitsfälle im Trainerteam gegeben habe. „Ein Großraumbüro hat viele Vorteile in der Kommunikation, aber wenn aktuell wie in Hamburg ein bisschen was herumgeht …“ – dann sind Ausfälle auch Teil des Fußballgeschäfts. „Aber besser, es geht bei uns rum und nicht bei den Spielern“, findet Favé, der weiterhin in Kontakt zu Polzin steht. „Ich glaube, es ist nicht sonderlich schlimm, und ich gehe davon aus, dass er am Samstag dabei sein wird. Aber man weiß nie, wie es verlaufen wird.“

Dass die HSV-Profis auch ohne ihren Chefcoach an der Seitenlinie gewinnen können, bewiesen sie in der Vorsaison. Das 3:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern vor ziemlich genau einem Jahr (21. Februar 2025) konnte Polzin nur auf dem heimischen Sofa verfolgen, weil ihn ein hartnäckiger Infekt erwischt hatte. Favé übernahm deshalb seine Aufgaben als Chef – und Doppelpacker Davie Selke sowie Fabio Baldé sorgten mit ihren Toren für ein Lächeln in Polzins Gesicht. Der Bramfelder wurde bei den Feierlichkeiten vor der Nordtribüne per Videoanruf dazugeschaltet.

Loic Favé versteht sich hervorragend mit HSV-Cheftrainer Merlin Polzin (r.). WITTERS Loic Favé versteht sich hervorragend mit HSV-Cheftrainer Merlin Polzin (r.).

Ob Polzin nun auch gegen Union fehlen wird, ist noch unklar. Der Zeitpunkt wäre besonders bitter, weil am Samstag sein ehemaliger Trainerpartner Baumgart nach Hamburg zurückkehrt. Das Wiedersehen an der Seitenlinie war schon beim Hinspiel in Köpenick (0:0) ausgefallen, weil Unions Trainer Ende September gesperrt gefehlt hatte. „Es ärgert mich noch sehr, dass ich das Hinspiel überhaupt verpasst habe“, blickte Baumgart in dieser Woche auf hsv.de zurück. „Denn zum einen war es vermeidbar und zum anderen stehe ich als Trainer lieber am Spielfeldrand als in irgendeinem Container.“ Im Volksparkstadion darf er seinen Job nun wieder wie gewohnt ausleben – und Polzin?

Das könnte Sie auch interessieren: Flucht im Sommer? So sieht Ex-HSV-Keeper Raab seine Situation bei Union

Beim HSV hofft man, dass der erkältete Fußballehrer rechtzeitig wieder fit sein wird. Noch hat er gut zwei Tage lang Zeit, um sich auszukurieren. Und es ist davon auszugehen, dass er sich auch im Home Office intensiv mit dem Matchplan befasst. Nach dem 2:0 in Heidenheim will der HSV gegen den nächsten Kellerkonkurrenten gewinnen. Mit einem Heimsieg könnten die Hamburger (momentan auf Rang elf) an den Unionern (Platz neun) vorbeiziehen.