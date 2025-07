Kein Poulsen, aber zwei Comebacks: So lief das erste HSV-Training im Camp

„Das Wetter hätte ein bisschen besser sein können, aber ansonsten geht es nicht besser. Die Bedingungen sind hier einfach top.“ Bestens gelaunt ist HSV-Coach Merlin Polzin am Montag mit seiner Mannschaft in das Trainingslager in Herzogenaurach gestartet. Selbst der Regen störte zum Auftakt nicht wirklich. Auch beim Blick auf das Personal gab es am ersten Tag direkt zwei gute Nachrichten.

Mit der Bahn hatte sich der HSV am Montag auf den Weg Richtung Bayern gemacht. Bis Freitag wird im Adidas-Homeground vor allem viel auf dem Platz gearbeitet. Zwei Einheiten täglich sind geplant. Gleich nach der Ankunft ging es für die Spieler zum ersten Training auf den Rasen.

Yussuf Poulsen steigt am Dienstag beim HSV ein

Anders als der neue Mittelfeldmann Nicolás Capaldo war Yussuf Poulsen, der am Sonntag einen Vertrag bis 2027 beim HSV unterschrieben hatte, war zum Trainingslager-Start noch nicht dabei. Der Stürmer musste in Leipzig noch ein paar Dinge klären und reiste erst am Montagabend nach Herzogenaurach. Am Dienstag soll er erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainieren.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erfreulich: Alexander Røssing-Lelesiit und Fabio Baldé, die beide zuletzt nur individuell trainieren konnten, weil sie leicht angeschlagen waren, konnten bei der ersten Einheit in Herzogenaurach direkt das volle Programm mit der Mannschaft absolvieren. Auch Otto Stange machte zumindest wieder Teile des Mannschaftstrainings mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Bosse und Trainer happy: Das ist der erste HSV-Gewinner des Sommers

Untergebracht ist das HSV-Team im Adidas-Homeground in mehreren Bungalows, die jeweils in vier kleine Apartments unterteilt sind. Neben dem Fußball stehen für die Spieler auf dem Gelände viele weitere Aktivitäten wie Padel-Tennis, Teqball oder Tischtennis zur Verfügung. Außerdem will Polzin die Zeit in den kommenden Tagen für viele Gruppen-Gespräche nutzen und dabei den verschiedenen Mannschaftsteilen ihre Aufgaben für die neue Saison genau erklären.