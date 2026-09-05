Für Immanuel Pherai und Miro Muheim wird es eng. Viele Transfermärkte sind bereits geschlossen. Ein paar Wechsel-Chancen bleiben noch.

Wenn der HSV am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) den FSV Mainz 05 zum ersten Heimspiel der Saison im Volksparkstadion empfängt, werden Immanuel Pherai und Miro Muheim höchstens als Zuschauer dabei sein. Einen Platz im Spieltagskader gibt es für das Duo derzeit nicht. Dafür steht weiterhin ein Wechsel im Raum. Die möglichen Ziele werden allerdings immer weniger.

In Deutschland ist das Sommer-Transferfenster seit vergangenem Dienstag geschlossen. Da die Märkte in anderen Ländern teilweise länger geöffnet sind, bleiben Abgänge jedoch weiterhin möglich. Mit Daniel Elfadli, der am Mittwoch zum österreichischen Meister Linzer ASK gewechselt ist, machte ein HSV-Profi von dieser späten Wechselchance bereits Gebrauch. Wird das auch bei Muheim oder Pherai noch passieren? Bei Letzterem wird darüber zumindest nachgedacht. Sicher ist allerdings noch nichts.

In vielen Ländern sind die Transfermärkte schon geschlossen

Anzeige

Welche möglichen Ziele gibt es überhaupt noch? Nach Deutschland, Italien, Spanien, England und Frankreich haben im Laufe dieser Woche unter anderem auch die Märkte in Dänemark, den Niederlanden, Belgien, der Türkei, Österreich, den USA und Portugal geschlossen. Ein paar Möglichkeiten bleiben aber noch.

Miro Muheim fuhr gerade erst mit der Schweiz zur WM – der HSV aber würde ihn gern abgeben. Witters

In der vor allem finanziell lukrativen Saudi Pro League in Saudi-Arabien ist der Deadline Day an diesem Sonntag. Wechsel nach Kroatien sind bis kommenden Montag möglich, am Dienstag schließen dann auch in der Schweiz und Tschechien die Transferfenster. Danach bleiben nur noch wenige Länder wie Griechenland oder Japan, wo der Transfermarkt sogar bis Mitte September geöffnet ist.

Anzeige

Bei Pherai wurde im Sommer eine große Chance verpasst

Ob für Pherai etwas Passendes dabei ist, wird auch am HSV liegen. Während im Laufe des Sommers für den Offensivspieler noch eine hohe sechsstellige Ablösesumme möglich war (die Bundesliga-Aufsteiger Elversberg und Paderborn hatten Interesse), kann es jetzt nur noch darum gehen, den 25-Jährigen von der Gehaltsliste zu bekommen.

Anzeige

Der Ausgang ist offen. Das gilt theoretisch auch für Muheim. Der Schweizer WM-Fahrer galt lange als Verkaufskandidat. Beim HSV hat er sowohl seinen Posten als Vize-Kapitän als auch seinen Stammplatz auf der linken Seite verloren. Hinzu kamen körperliche Probleme im Laufe der Vorbereitung.

Aktuell ist Muheim nur teilweise im Mannschaftstraining dabei. Laut Trainer Merlin Polzin wird er noch „ein paar Wochen“ brauchen, um wieder bei 100 Prozent zu sein. Unter diesen Voraussetzungen dürfte er im Normalfall vorerst beim HSV bleiben. Komplett sicher ist das aber auch erst, wenn alle Märkte geschlossen sind.