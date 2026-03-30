Ab in den Saisonendspurt. Was für die Profis des HSV gilt, trifft in der Länderspielpause gleichermaßen auf die Ultra-Gruppierungen zu, die den Verein allwöchentlich unterstützen. Am Samstag gegen Augsburg soll der Volkspark dann wieder beben. Doch die Stimmung, die auf den Rängen herrscht, ist das eine. Die Arbeit, die damit einhergeht, das andere. Hinter den Kulissen ist in HSV-Fankreisen ein bemerkenswerter Prozess im Gange, der das Ziel hat, die Werte der Nordtribüne gegen rechte Tendenzen zu verteidigen. Betroffen davon sind Ultra-Gruppierungen befreundeter Vereine.



