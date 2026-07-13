Martin Adeline soll am Dienstag erstmals beim HSV trainieren. Was Trainer Merlin Polzin über den Franzosen sagt – und warum Fábio Vieira weiterhin ein Transfer-Thema ist.

Martin Adeline war nicht mit dabei, als die Bundesliga-Mannschaft am Montagnachmittag geschlossen die Treppen am Volksparkstadion hinabstieg. Denn er ist offiziell noch kein HSV-Profi. Das soll sich am Dienstag ändern – und Merlin Polzin fiebert der Premieren-Einheit des Franzosen im Volkspark bereits entgegen.

„Ich habe mich sehr gefreut, dass Martin sich für uns entschieden hat“, sagte der Trainer nach dem ersten Sommer-Training in Hamburg und verriet, dass er schon einige Wochen lang im Austausch mit dem dritten HSV-Zugang stand: „Wir haben viel miteinander über Fußball gesprochen, über Mindset, über eine Kultur, die wir von ihm erwarten und auf die er hier trifft.“

„Im Mittelfeld überall einsetzbar“: Polzin erklärt den Profi Adeline

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Für Adeline ist es die erste fußballerische Auslandsstation fernab seines Heimatlandes. Er kommt für eine Basisablöse in Höhe von vier Millionen Euro zum HSV. „Er ist ein Junge, der im Mittelfeld überall eigentlich flexibel einsetzbar ist, der über sehr viel Intensität verfügt, der trotzdem aber auch viel Tiefgang hat“, beschrieb Polzin. Adeline verfüge nicht nur über Tempo, sondern habe auch „Lust am Laufen“. Damit passt der 22-Jährige ideal zum auf Intensität ausgelegten Spielsystem des HSV.

Die HSV-Profis stehen zum Trainingsbeginn im Kreis. WITTERS

Noch ist nicht ganz klar, auf welcher Position im Dreier- beziehungsweise Fünferketten-System Adeline seinen Platz finden wird. „Wie es genau bei ihm aussieht, können wir erst nach ein paar Trainingseinheiten genau bewerten“, erklärte Polzin, ließ aber keine Zweifel an den sportlichen Fähigkeiten des Rechtsfußes: „Ich glaube, jeder Spieler hat seinen X-Faktor – seine besonderen Stärken. Fest steht, dass er etwas mitbringt, was wir noch nicht haben.“ Und zwar unabhängig von der Personalie Fábio Vieira.

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Der Franzose soll beim HSV kein Ersatz für Fábio Vieira sein

Im Volkspark betont man, dass Adeline nicht als Eins‑zu‑eins‑Nachfolger des im Vorjahr vom FC Arsenal ausgeliehenen Portugiesen gilt. „Er ist kein Fábio-Ersatz, auf gar keinen Fall“, stellte Polzin klar. „Weil Fábio noch mal eine ganz andere Qualität hat und er sich auch schon in höheren Ligen bewiesen hat.“ Während Vieira über Erfahrungen in der Premier League, in der portugiesischen ersten Liga sowie der Champions League verfügt, spielte Adeline bis zuletzt für den Ligue-1-Aufsteiger ES Troyes AC. Polzin will die beiden Techniker deshalb nicht miteinander vergleichen.

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„Martin ist ein toller Junge“, schwärmte der HSV-Coach generell und beschrieb den Schritt nach Hamburg als logischen Schritt in Adelines Karriere. „Aber wir halten auf jeden Fall noch einen Platz frei.“ Damit meinte Polzin: für Vieira. Die Verantwortlichen um Claus Costa und Kathleen Krüger haben die Hoffnung auf einen HSV-Verbleib des 26-Jährigen noch nicht aufgegeben.

Womöglich wird sich im August noch mal eine Transfertür öffnen, sollte bis dahin kein anderer Verein mit einer attraktiven Offerte bei Arsenal vorstellig geworden sein. Der HSV schielt bei Vieira auf eine Ablösesumme im hohen einstelligen Millionenbereich. Durch die Ankunft von Adeline, der am Montag seinen Medizincheck absolvierte, ist der Wechseldruck bei dieser Kaderbaustelle aber erst einmal raus. Am Dienstag, nach der offiziellen Präsentation, soll der neue Offensivmann erstmals vor den HSV-Fans seine Qualitäten zeigen.