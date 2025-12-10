Kein Derby-Denkzettel: So steht es um Katterbachs HSV-Zukunft

Am Sonntag saßen gleich drei Außenverteidiger auf der Auswechselbank des HSV: William Mikelbrencis, Giorgi Gocholeishvili und Miro Muheim. Und dennoch fragte sich manch ein Fan, wieso es Noah Katterbach nicht mal in den Derbykader geschafft hatte. Der 24-Jährige galt lange als erster Vertreter von Muheim, der wegen eines internen Vorfalls aus der Startelf flog. Doch es war Youngster Aboubaka Soumahoro, der davon profitierte, und nicht Katterbach. Die erneute Nichtberücksichtigung kann man jedoch nicht als neuen Denkzettel verstehen.

Was im Trubel des Bundesliga-Nordderbys die wenigsten mitbekamen: Auch Katterbach sammelte am vergangenen Wochenende Spielrhythmus – jedoch schon am Samstagnachmittag, beim 0:0 der HSV-U21 in Oldenburg. Deshalb hatte der Abwehrmann wenige Stunden zuvor auch nicht am Abschlusstraining der Profis vor dem Heimspiel gegen Bremen teilgenommen. Und deshalb wurde er offenbar auch nicht Zeuge des kleinen Vorfalls, wegen dem Muheim mit einem Bankplatz bestraft worden sein soll. Stattdessen spielte Katterbach über 90 Minuten in der Regionalliga.

Katterbach spielte am Samstag erneut in der HSV-U21

Aufgrund seines sechsten Saisoneinsatzes für die U21 schloss sich ein Kaderplatz am darauffolgenden Tag bei den Profis von selbst aus. Hätte Katterbach sonst eine Chance gehabt, erstmals seit dem 0:5 in München im September mal wieder von Merlin Polzin berufen zu werden? Das ist hypothetisch. Die U21 war mit Katterbach schließlich schon auswärts in Oldenburg, als sich Muheim in der letzten Einheit vor dem Nordderby mutmaßlich im Ton vergriff. Auch die Sanktion für den Schweizer dürfte noch nicht festgestanden haben, als die Regionalligapartie um 16 Uhr begann.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was klar ist: Katterbach spielte auf eigenen Wunsch hin erstmals seit Anfang November wieder für die zweite HSV-Mannschaft. In der Vorwoche soll er mit dem Wunsch, bei der U21 Minuten zu sammeln, auf das Trainerteam um Polzin zugekommen sein. Es handelte sich um eine gemeinschaftliche Absprache, die Katterbach nicht zum Nachteil bei den Profis werden, sondern die ihm helfen sollte, Rhythmus im Pflichtspielbetrieb zu sammeln. Beim Team von U21-Coach Lukas Anderer agierte er als Rechtsverteidiger, weil links hinten Toptalent Louis Lemke (16) gesetzt ist.

Katterbach-Abgang wahrscheinlich – noch keine Angebote

Bei den Profis steht spätestens seit Sonntag der junge Soumahoro (20) in der Hierarchie über Katterbach. Wobei es der Ex-Kölner seit dem Aufstieg grundsätzlich schwer hat. Aufgrund von teamschädlichem Verhalten wurde er vor zweieinhalb Monaten in die U21 strafversetzt und knapp drei Wochen später begnadigt. Damals, Mitte Oktober, erklärte Katterbach: „Eigentlich ist es schon mein Wunsch, hierzubleiben, weil ich mich hier sehr wohlfühle. Aber natürlich: Wenn es an Spielzeit mangelt, muss man schauen, ob man irgendwas verändert.“ Und in der Tat: An der besagten Spielzeit fehlt es ihm bei den Profis komplett – obwohl er einst in Köln 40-mal in der Bundesliga auflief.

Es liegt auf der Hand, dass Katterbach alles andere als zufrieden mit seiner sportlichen Situation ist. Das registriert man auch im Volkspark. Der ehemalige U21-Nationalspieler hat den klaren Anspruch, zu spielen, und das wissen auch die HSV-Bosse. Nach MOPO-Informationen liegen den Verantwortlichen noch keine konkreten Anfragen oder gar Angebote für Katterbach vor. Es ist aber zu erwarten, dass der Profi die Chance auf eine Luftveränderung ergreifen würde, sollte sich während der Transferperiode im Januar eine für alle passende Wechseloption ergeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Holper-Start – so spielt sich Torunarigha in der HSV-Abwehr fest

Stefan Kuntz und Claus Costa haben grundsätzlich das Ziel, den Kader nach der Winterpause zu verkleinern – und Katterbach gilt als einer der Abgangskandidaten. Beim HSV rechnet man nicht damit, dass der Reservist diese für ihn bisher unbefriedigende Saison austrudeln lassen wird. Katterbachs HSV-Vertrag läuft noch bis 2027, weshalb auch eine Leihe vorstellbar ist. Zuletzt soll es loses Interesse aus der 2. Liga sowie dem Ausland gegeben haben.