Bundesliga-Aufsteiger Elversberg lässt Frist für Kaufoption bei Leihspieler Immanuel Pherai verstreichen. Kommt es trotzdem zu einer Einigung? Der HSV hofft auf eine schnelle Lösung.

HSV-Leihgabe Immanuel Pherai steht nach dem Aufstieg mit Elversberg vor einer ungewissen Zukunft. IMAGO/Sebastian Bach

Die Entscheidung kommt nicht völlig überraschend, seit Montagabend ist sie aber offiziell: Die SV Elversberg zieht die Kaufoption im Leihvertrag von Immanuel Pherai nicht. Damit ist der Offensivspieler des HSV ab sofort für andere Klubs auf dem Markt. Ob es nun schnell zu einer Lösung kommt, ist allerdings fraglich.

Bis zum 15. Juni hatte der Bundesliga-Aufsteiger aus Elversberg Zeit, Pherai fest zu verpflichten. Der 25-Jährige war für die Saarländer in der Rückrunde in 13 Ligaspielen zum Einsatz gekommen, erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Die Kaufoption lag bei 2,5 Millionen Euro. Der HSV hätte sich über eine Einigung gefreut. SVE-Sportchef Christian Weber teilte den Hamburgern zum Wochenstart jedoch mit, dass Elversberg die Option nicht ziehen wird.

Weiterhin Gespräche zwischen Elversberg und dem HSV

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Grundsätzlich waren die Elversberger mit Pherais Leistungen zwar zufrieden, am Ende war ihnen der Preis aber zu hoch. Komplett abgeschlossen ist das Thema damit nicht. Der HSV und Elversberg bleiben wegen Pherai im Austausch. Ob es zu einer Einigung zu einem niedrigeren Preis kommt, ist jedoch offen.

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Für Pherai soll es viele Interessenten geben

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Einerseits haben die Saarländer mit Francis Onyeka, der als Leihgabe aus Leverkusen kommt, gerade einen weiteren offensiven Mittelfeldspieler verpflichtet. Andererseits hat sich auch Pherai selbst noch nicht endgültig entschieden, wo er ab der kommenden Saison seine sportliche Zukunft sieht. Dem Vernehmen nach gibt es mehrere Interessenten aus dem In- und Ausland. Wie konkret diese Spuren sind, wird sich nun zeigen, da der 25-Jährige frei auf dem Markt angeboten werden kann.

Fest steht: Ein erneutes Leihgeschäft ist für den HSV kein Thema. Pherais Vertrag im Volkspark läuft im kommenden Sommer aus. Sollte er bis Anfang Juli keinen neuen Verein finden, wird er zunächst mit den Hamburgern in die Vorbereitung auf die neue Saison starten. Gewünscht ist von allen Seiten allerdings eine andere Lösung.