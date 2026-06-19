Lotta Wrede verhandelt mit dem FC Barcelona über einen Wechsel. Bestandteil des Angebots ist auch die Möglichkeit, dort groß zu werden, wo auch schon Superstar Lionel Messi reifte.

An guten Tagen nicht zu halten: Lotta Wrede (M., hier gegen Werder Bremen) spielte sich in ihrer ersten Bundesliga-Saison beim HSV in den Vordergrund. IMAGO/Eibner

Wechselt HSV-Talent Lotta Wrede noch in diesem Sommer zum großen FC Barcelona? Nachdem die Flügelstürmerin am Dienstag beim Champions-League-Sieger vorbeischaute und mit den Barça-Bossen verhandelte, ist der Kampf um ihre Gunst in vollem Gange. Noch ist die Entscheidung nicht gefallen – doch der spanische Super-Klub lockt mit einem Angebot der besonderen Art.

Gemeinsam mit ihrer Familie und ihrem Berater Felix Seidel (Geschäftsführer der Agentur Sei Sport) war Wrede nach Barcelona gereist und wurde von den Verantwortlichen des besten europäischen Frauen-Teams mit offenen Armen empfangen. Neben der Besichtigung der Anlagen standen Treffen mit Sportdirektor Marc Vivés und Trainer Pere Romeu auf dem Programm. Mittlerweile ist die 18-Jährige, der auch andere Angebote vorliegen, zurück in Hamburg. Doch Barça drückt auf die Tube. Und zieht den Messi-Joker.

HSV-Talent Wrede soll ins legendäre Barça-Internat ziehen

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Nach Informationen der Zeitung „Mundo Deportivo“ ist ein Bestandteil der Offerte, dass Wrede ein Zimmer im legendären Barça-Internat „La Masia“ beziehen soll. Dort reiften unter anderem schon Lionel Messi, Andrés Iniesta, Carles Puyol oder auch Pep Guardiola. Seit fünf Jahren ist das 74 Zimmer umfassende Internat nicht mehr ausschließlich Männern vorbehalten, auch insgesamt 19 weibliche Barça-Talente dürfen in der im Vorort Sant Joan Despí gelegenen Top-Akademie wohnen. Eines der freigewordenen Zimmer soll Wrede erhalten.





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Es sind verlockende Aussichten für die talentierte Angreiferin, deren Vertrag beim HSV in diesem Sommer endet. Nun hat Wrede die Qual der Wahl. Nach ihren zumeist überzeugenden Auftritten in der vergangenen Bundesliga-Saison, die der Aufsteiger HSV mit dem Klassenerhalt beendete, sollen ihr auch Angebote vom deutschen Primus FC Bayern und dem Barça-Rivalen Real Madrid vorliegen. Mit einer Entscheidung Wredes ist in den kommenden 14 Tagen zu rechnen.