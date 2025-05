Nach dem Ehrungs-Marathon am Montag beginnt für den HSV am Dienstag der ganz große Spaß. Um 7 Uhr heben die Profis nach Ibiza ab und werden dort mehrere Tage lang ihren Aufstieg feiern. Aber bei aller Freude: Für einige Spieler wird es auch die Abschiedsreise vom HSV sein. Gezittert wird auch um einige Leistungsträger. Nachdem Torjäger Davie Selke im Anschluss an das 2:3 in Fürth seine Hamburger Zukunft in Frage stellte, legte am Montag ein weiterer Führungsspieler nach – und bezeichnete seinen Verbleib als offen.