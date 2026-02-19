Plötzlich ist er in aller Munde. Mit drei Treffern in den vergangenen beiden Partien avancierte Ransford Königsdörffer zum neuen Hoffnungsträger im HSV-Angriff. Der 24-Jährige hat mit seinem Tor in Heidenheim (2:0) und dem Doppelpack gegen Union Berlin (3:2) großen Anteil daran, dass der HSV als Tabellenneunter bei Mainz 05 antreten wird. Eine Leistungsexplosion, die auch in Königsdörffers Heimatstadt Berlin mit großer Freude aufgenommen wird – gleichfalls aber auch für Erstaunen sorgt.



