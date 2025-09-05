Kampf um die WM: Bittere Rückschläge für zwei HSV-Nationalspieler

Acht Nationalspieler des HSV sind aktuell auf Reisen, vier von ihnen waren bereits am Donnerstag im Einsatz. Bitter: Ein Duo musste herbe Rückschläge in der WM-Qualifikation verkraften. Zwei Talente aber jubelten.

Mit großen Erwartungen war Derby-Pechvogel Giorgi Gocholeishvili in seine Heimat Georgien gereist, gegen die Türkei sollte zum Auftakt der Qualifikation der erste Erfolg her. Doch es kam anders. Beim 2:3 in Tiflis wurde Gocholeishvili erst fünf Minuten vor dem Ende eingewechselt. Schlimmer noch: Die Chancen der Georgier auf die Teilnahme an der WM im kommenden Jahr sind jetzt schon als äußerst gering einzustufen.

Eindeutiger Favorit in der Vierer-Gruppe ist Spanien. Für Platz zwei und das Erreichen der Playoffs wäre ein Sieg gegen die Türken fast schon Pflicht gewesen. Nächster Gegner ist am Sonntag (15 Uhr) Bulgarien. Da gilt dann: Patzen verboten!

HSV-Verteidiger Omari will mit den Komoren zur WM

Auch HSV-Verteidiger Warmed Omari träumt von der WM-Teilnahme und lag mit den Komoren bislang aussichtsreich im Rennen. Das 0:3 in Mali aber sorgte dafür, dass Omaris Team in seiner Gruppe von Play-off-Platz zwei auf Rang vier abrutschte. Mit einem Sieg am Sonntag (18 Uhr) in der Zentralafrikanischen Republik aber könnte sich das Blatt wieder wenden. Kurios: Omari, beim HSV als rechtes Glied der Dreier-Abwehrkette im Einsatz, agierte am Donnerstag für die Komoren 90 Minuten lang als Spielmacher im offensiven Mittelfeld.

Besser lief es fast zeitgleich für zwei HSV-Talente. Aboubaka Soumahoro durfte 90 Minuten lang für Frankreichs U20 ran, freute sich über das 2:0 im Test gegen Spanien. Am Montag (11 Uhr) steigt die Neuauflage der Partie. Alexander Røssing-Lelesiit war 65 Minuten lang für Norwegens U19 beim 4:2 gegen Schweden am Ball. Beim Turnier im dänischen Viborg geht es am Sonntag (16 Uhr) gegen die Gastgeber.

Muheim, Peretz und Baldé spielen an diesem Freitag

Bereits am Freitagabend sind drei weitere HSV-Profis im Einsatz. Miro Muheim und die Schweiz starten gegen den Kosovo in die WM-Qualifikation (20.45 Uhr, live bei DAZN), ebenso wie HSV-Keeper Daniel Peretz, der zeitgleich mit Israel in Moldawien antritt. Fabio Baldé hofft gegen Aserbaidschan (ebenfalls um 20.45 Uhr) auf sein Debüt für Portugals U21.

Noch etwas gedulden muss sich Luka Vuskovic. Der neue HSV-Abwehrchef (von Tottenham Hotspur ausgeliehen) tritt erst am Dienstag mit Kroatiens U21 zum EM-Quali-Auftakt in der Türkei an.