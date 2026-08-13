Der HSV jubelt mit seinem Sprint-Star Owen Ansah über EM-Bronze, die Angst vor einer jahrelangen Sperre aber bleibt. Helfen soll ein alter Bekannter, der den Verein bereits im Fall von Mario Vuskovic unterstützte.

Gewaltige Jubelstürme hier, große Befürchtungen dort – für Owen Ansah könnte das Auf und Ab dieser Tage nicht größer sein. Nachdem der HSV-Star am Dienstag über 100 Meter zu EM-Bronze sprintete, geht er am Donnerstagabend zunächst im Halbfinale über die 200-Meter-Strecke an den Start. Wie ein Damoklesschwert aber hängt die drohende Sperre von vier Jahren über ihm, die die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) wegen einer nicht abgegebenen Probe fordert. Um das Schlimmste abzuwenden, setzt Ansah auf die Hilfe eines Mannes, der bereits rund um den Fall von HSV-Liebling Mario Vuskovic in die Bresche gesprungen war.

Ansah vergaß nicht, bei wem er sich nach seinem begeisternden 100-Meter-Lauf in Birmingham zu bedanken hatte. „Diese Medaille gehört nicht nur mir – sie gehört uns allen“, schrieb er nach seinem Triumph bei Instagram. „Ihr verleiht mir Flügel, gebt mir Rückhalt und glaubt an mich.“ Damit meinte er seine Familie, das Team um sich herum und nicht zuletzt seinen Anwalt, der ihm zuletzt den Rücken freihielt.

HSV-Sprinter Ansah geriet Anfang Juli ins Visier der NADA

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Prof. Dr. Rainer Tarek Cherkeh ist der Mann, dem der HSV-Sprinter vertraut, und in dessen Händen nun auch wohl seine Karriere liegt. Der angesehene Anwalt mit einer Kanzlei in Hannover vertritt die Interessen des 25-Jährigen, der ins Visier der NADA geriet. Die Doping-Jäger fordern eine Vier-Jahres-Sperre für den deutschen Leichtathletik-Star, weil dieser am 9. Juli der spontanen Bitte nach einer zuvor nicht angekündigten Doping-Probe nicht nachkam. Der Grund: Ansah musste zügig zum Flughafen, um seinen Flieger zum Diamond-League-Wettkampf in Monaco zu erreichen. Jetzt fordert die NADA eine drastische Sperre.

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Cherkeh will das verhindern. Nicht zum ersten Mal vertritt er die Interessen eines HSV-Stars. Der 58-Jährige gehörte Anfang 2023 zusammen mit HSV-Justiziar Philipp Winter und Joachim Rain (Kanzlei Schickhardt) auch zum Anwalts-Team von Fußball-Profi Mario Vuskovic, der wegen des Verdachts auf Epo-Dopings angeklagt wurde.

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Mario Vuskovic steht vor dem HSV-Comeback

Cherkeh, der als Deutschlands renommiertester Anwalt in Bezug auf Doping-Fragen gilt, war an allen drei Prozesstagen vor dem DFB-Sportgericht in Frankfurt anwesend. Erst als die Angelegenheit vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) nach Lausanne ging, schied er aus dem Team aus. Vuskovic wurde zu vier Jahren Sperre verurteilt und steht im Laufe des Septembers vor seinem langersehnten Comeback beim HSV.

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Proff. Dr. Rainer Tarek Cherkeh vertritt die Interessen von HSV-Sprint-Star Owen Ansah. kern-cherkeh.de

Nun ist der Kampf um Ansah in vollem Gange. Im Lager des Sprinters rechnet man zügig mit der Verhandlung vor dem Deutschen Sportschiedsgericht (DIS). Auch im Fall des HSV-Athleten wäre anschließend der Gang vor den CAS möglich.

Owen Ansah droht der Verlust seiner EM-Medaille

Sollte Ansah tatsächlich für mehr als einen Monat gesperrt werden, würde er seine EM-Medaille wieder verlieren. Cherkeh kämpft dafür, dass das nicht passiert, und will einer jahrelangen Sperre entgegenwirken. Die käme für Ansah einer sportlichen Katastrophe gleich. Auch der HSV e.V. ist eng involviert und agiert mit dem Sprinter und Cherkeh Hand in Hand.

Anfang 2023 zählte Cherkeh (l.) zum Team der Anwälte von HSV-Profi Mario Vuskovic. Witters

Der Jurist kämpft um einen Freispruch. Kürzlich versicherte er in einem Statement: „Unser Mandant Owen Ansah hat sich zu keinem Zeitpunkt geweigert, eine Dopingkontrolle durchzuführen. Er hat zu keinem Zeitpunkt die Abgabe einer Probe abgelehnt. Owen Ansah hat zu keinem Zeitpunkt gesagt oder den Eindruck erweckt, dass er eine Dopingkontrolle nicht durchführen wolle.“

Vor dem Kampf um seine Karriere steht für Ansah erst einmal der um weiteres Edelmetall. Auch über die 200 Meter (Finale am Freitag ab 22.25 Uhr live in der ARD) peilt er den Sprung aufs Podest an.