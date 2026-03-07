Kader-Krimi um HSV-Topspieler: Darum fehlt Vieira in der Startelf

Die Vereinsmediziner probierten alles, um ihn doch noch fit zu bekommen. Die Bemühungen haben sich zumindest teilweise ausgezahlt: Der HSV muss beim brisanten Nordduell an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gegen den VfL Wolfsburg nicht komplett auf Techniker Fábio Vieira verzichten. Der gesundheitlich angeschlagene Portugiese sitzt aber zunächst auf der Bank.

Als die HSV-Profis am frühen Samstagnachmittag aus dem Mannschaftsbus stiegen und in die Volkswagen Arena marschierten, war Vieira nicht dabei – aber: Er stieg um kurz nach 14 Uhr an der Seite von Sportdirektor Claus Costa aus einem Begleitfahrzeug und verschwand dann in den Katakomben. Es wirkte, als ob der HSV den kränkelnden Vieira vorsichtshalber isolieren will, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Tatsächlich hatte die Leihgabe des FC Arsenal bei der Abfahrt aus dem Volkspark in Richtung Wolfsburg am Freitagnachmittag gefehlt. Vieira musste das Abschlusstraining sausen lassen und kam am Tag vor dem Spiel gar nicht in den Volkspark.

Fábio Vieira gegen den VfL Wolfsburg auf der HSV-Bank

Beim HSV hoffte man da schon, dass Vieira womöglich nachreisen könnte. Mit Erfolg: Die Genesung des 25-Jährigen schritt über Nacht zumindest so weit voran, dass er Teil des Aufgebots ist. Er wird die Partie aber zunächst von der Seitenlinie aus verfolgen. Damit ist klar: Vieira wird erstmals in 2026 nicht Hamburgs Startelf angehören. Zuletzt hatte er kurz vor Weihnachten gegen Frankfurt (1:1) nicht begonnen, danach aber in allen bisher neun Pflichtspielen des neuen Jahres. Nummer zehn bleibt aus – worauf Coach Merlin Polzin gerne verzichtet hätte.

Vieira war an vier der vergangenen neun HSV-Tore direkt beteiligt, in Mainz (1:1) und gegen RB Leipzig (1:2) war er als einziger Hamburger erfolgreich. Beim 0:1 gegen Leverkusen am Mittwochabend blieb er wie die meisten seiner Kollegen blass. Nach der Pleite musste er sich wegen einer Erkrankung abmelden, die ihn zu einer kurzen Pause zwang. Doch er schaffte es auf den letzten Drücker doch noch in den Kader und traf seine Mitspieler in der Kabine. Die letzte Partie, die der damals gelb-rot-gesperrte Mittelfeldprofi verpasste, war die gegen den BVB Anfang November (1:1).

Vieira angeschlagen – Sambi Lokonga in der HSV-Startelf

Für Polzin ergibt sich trotz des Bankplatzes für Vieira die positive Situation, dass Albert Sambi Lokonga nach seinem Außenbandriss wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Im bisherigen Verlauf der englischen Woche kam der Belgier zweimal als Joker, seine Startelfrückehr hatte Polzin sowieso stets für das Wolfsburg-Spiel im Blick. Angesichts dieses Comebacks hätte der Coach die Frage beantworten müssen, wie er die Leistungsträger Sambi Lokonga, Nicolai Remberg und Vieira gleichzeitig in der Anfangsformation unterbringen soll. Letzterer wäre vermutlich eine Position weiter nach vorne auf die Zehn oder in den halbrechten Offensivraum gerückt.

Doch diese Frage erübrigt sich nun. Viera fehlt in der ersten Elf, stattdessen werden Remberg und Sambi Lokonga das HSV-Duo im Zentrum bilden. So sieht die komplette Formation aus: Heuer Fernandes – Elfadli, Vuskovic, Torunarigha – Mikelbrencis, Remberg, Sambi Lokonga, Muheim – Otele, Königsdörffer, Dompé

Polzin tauscht im Vergleich zum Leverkusen-Spiel sechsmal durch. Die Position von Warmed Omari in der Abwehr-Dreierkette übernimmt Jordan Torunarigha, der nicht mehr gesperrte Miro Muheim ist ebenfalls zurück – dafür rückt Giorgi Gocholeishvili auf die Bank. Auf der rechten Schienenspieler-Position steht William Mikelbrencis anstelle des verletzten Bakery Jatta auf dem Platz. Vieira wird, wie beschrieben, von Sambi Lokonga vertreten. Vorne links ersetzt Jean-Luc Dompé den formschwachen Rayan Philippe, auf der anderen Seite erhält Rückkehrer Philip Otele das Vertrauen – und verdrängt damit Damion Downs aus der Startelf. Statt dem US-Amerikaner beginnt Ransford Königsdörffer in der zentralen Spitze.