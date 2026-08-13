Der HSV-Test in Toulouse wird für Merlin Polzin zum wichtigen Fingerzeig vor dem Auftakt im DFB-Pokal. Auf mehreren Positionen spitzt sich der Konkurrenzkampf zu.

Die Stimmbänder von Merlin Polzin wurden in den vergangenen Tagen zumindest etwas geschont. Der Chefcoach überließ das Anleiten mehrerer Trainingsübungen seinen Assistenten Loic Favé und Basile More-Chevalier – weil er seinen Mitstreitern inhaltlich voll vertraut. Die drei intensiven Trainingscamps liegen hinter dem HSV, wenn es gefordert ist, wird Polzin aber auch im Volkspark punktuell laut. Denn der Pflichtspielstart rückt immer näher. Und für den 35-Jährigen geht es jetzt darum, die meisten Startelfplätze zu verteilen.

Komplexe Experimente wird es am Samstag in Toulouse (19 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) nicht geben. Die Zeiten des taktischen Ausprobierens und der kräftigen personellen Rotation sind vorbei. „Es ist das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Auftakt im Pokal“, sagt Polzin über den Härtetest und kündigt an: „Wir werden uns maximal professionell auf das Pokalspiel vorbereiten. Das versteht sich von selbst. Deshalb wird es so sein, dass die Spielzeit gegen Toulouse weniger verteilt wird, sondern schon ein klarer Hinweis ist für die Woche danach.“

Polzin will beim HSV ein „absolutes Team“ sehen

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Neun Tage nach der Partie in Südfrankreich gastiert der HSV in der ersten Cup-Runde beim SC Verl (24. August, 18 Uhr). Es ist davon auszugehen, dass die Startaufstellungen für den finalen Test einerseits und den Pflichtspielstart andererseits ziemlich ähnlich bis (nahezu) identisch aussehen werden. Das angepasste System, ein 3-4-2-1 mit zwei offensiven Zehnern in den Halbräumen, hat sich stückweise bewährt. Ganz perfekt sitzen die Abläufe freilich noch nicht.

Polzin wünscht sich, „dass man am Ende erkennt, dass all das, was wir machen, nur in eine Richtung funktioniert – sowohl im Angreifen als auch im Verteidigen“. Man solle von außen deutlich erkennen: „Das ist der HSV. Das ist ein absolutes Team auf dem Platz.“ Diesem Team gehören bisher und abgesehen von Albert Grønbæk – der nach vorangegangener Leihe fest aus Rennes geholt wurde, zuletzt vor Spielfreude sprühte und sich zum Unterschiedsspieler mausern könnte – vier Zugänge an: Kofi Amoako, Martin Adeline, Patson Daka und Bilal Nadir.

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Duell um die HSV-Stürmer Poulsen und Daka

„Die Jungs, die wir verpflichtet haben, gehen total in die Richtung, die wir haben wollen“, konstatiert Polzin zufrieden und zeigt sich gleichzeitig „zuversichtlich, dass wir die übrigen Positionen gut besetzen werden“. Denn klar sei: „Es ist noch einiges an Bedarf da, um uns bestmöglich aufzustellen. Ich freue mich auf die Lösungen.“ Bekanntlich sucht der HSV noch einen neuen Innenverteidiger, einen rechten Schienenspieler sowie einen weiteren Stürmer.

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Yussuf Poulsen (l.) und Patson Daka kommen gut miteinander aus und unterstützen sich gegenseitig. Witters

Solange die nächsten Neuen nicht da sind, haben andere ihren Startplatz sicher. In Toulouse dürfte erneut Jordan Torunarigha, der eigentlich halblinks eingeplant ist, zentral in der Abwehr beginnen. Auf der rechten Seite bleibt Bakery Jatta zunächst konkurrenzlos. Ganz vorn herrscht der derzeit wohl spannendste Zweikampf. Yussuf Poulsen hat die Vorbereitung bisher ohne Verletzungsrückschlag durchgestanden und gegen Lille (2:2) erneut 45 Minuten gespielt. Daka war bisher Joker, hat aber mehr Spielminuten als der Ex-Kapitän im Tank und schon zwei Test-Tore geschossen. Die Sturmbesetzung am Samstag wird ein Fingerzeig sein.

Muheim angeschlagen – die Chance für Lemke?

Spannend ist auch die Position auf der linken Schiene. Bislang durfte dort immer Louis Lemke starten und viel spielen. Das war auch Miro Muheims mehrwöchigem WM-Urlaub geschuldet. Am vergangenen Samstag feierte der Schweizer ein 45-Minuten-Comeback. Und in Toulouse? Am Donnerstag konnte der leicht angeschlagene Muheim nur individuell in den Katakomben trainieren. Sollte er in Frankreich keine oder wenig Einsatzzeit erhalten, wird es knifflig mit Blick auf das DFB-Pokal-Spiel. Lemke ist topfit und begeistert die Trainer mit seiner Intensität.

Polzin lobt generell: „Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, dass die Jungs versuchen, die Dinge umzusetzen, die wir im Trainerteam während der Saisonanalyse ausgemacht haben. Wenn man sieht, mit wie viel Energie und Leidenschaft die Mannschaft mit und gegen den Ball arbeitet, sind wir definitiv auf einem guten Weg.“ Abgeschlossen sei dieser indes nicht.

Der HSV sucht weiterhin einen neuen Abwehrchef

Die Coaches ließen in dieser Woche sowohl defensive als auch offensive Abläufe trainieren. Der Idealfall wäre, wenn spätestens bis zum Ligastart in Dortmund (29. August) alle Profis alles verinnerlicht hätten. Aber der Kader ist noch nicht komplett und könnte es sogar erst ein paar Tage nach der BVB-Partie sein. Der Deadline Day ist am 1. September. Bis spätestens dann können Zugänge kommen – und am wichtigsten wäre derzeit wohl Defensivverstärkung. Ein Kandidat bleibt der belgische Ex-Bundesliga-Profi Sebastiaan Bornauw von Leeds United.

„Ich weiß nicht, ob ein Chef fehlt“, sagt Polzin über Nachfolger X von Ex-Abwehrboss Luka Vuskovic. „Die Jungs, die bisher auf dem Platz standen, haben es teilweise richtig gut gemacht.“ Doch der Coach stellt bei allem Lob für Warmed Omari und die Talente um Shafiq Nandja klar: „Wir wollen uns weiterhin in der Liga etablieren. Dafür brauchen wir maximale Qualität – und eine Qualität von Abwehrspielern kann sicherlich sein, die Hintermannschaft und generell das Team zu führen.“ In Toulouse muss ein anderer HSV-Profi diese Aufgabe übernehmen. Es läuft auf Torunarigha hinaus – der sich seines Startplatzes sicher sein kann.