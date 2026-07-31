Sieben Neuzugänge haben die HSV-Frauen bisher präsentiert, viele von ihnen werden am Samstag beim Gastspiel des FC Everton (13.30 Uhr) ihr Volkspark-Debüt feiern. Für Nikola Karczewska soll die HSV-Heimstätte nach vielen Vereinswechseln zur neuen Heimat werden. Ihre ersten Tage in Hamburg geben Anlass zur Hoffnung.

Dafür, dass Karczewska erst seit zwei Wochen beim HSV unter Vertrag steht, hat sie sich schon beeindruckend gut zurechtgefunden. Die Kaffee-Liebhaberin hat mit der Speicherstadt bereits einen Lieblingsplatz in Hamburg gefunden („Ich habe mich in diesen Ort ein wenig verliebt“) und fand in Sylwia Matysik (kam vom 1. FC Köln) eine gute Freundin aus gemeinsamen Tagen in Polen und Leverkusen vor.

Hinter Karczewska liegen fünf rastlose Jahre

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Es sind erste Eindrücke, die Karczewska darin bestätigt haben dürften, mit dem Wechsel nach Hamburg die richtige Wahl getroffen zu haben. Hinter der polnischen Nationalspielerin (21 Länderspiele, acht Tore) liegen fünf rastlose Jahre, sie spielte in Frankreich, England, Deutschland und zuletzt in Italien für Milan und Lazio Rom, sammelte Erfahrungen, schoss Tore. Sesshaft wurde Kar­czewska auf all diesen Stationen jedoch nie, immer hieß es nach nur einem Jahr: Sachen packen, umziehen, neuer Verein, neue Umgebung, neue Menschen. Bei der Wahl ihres neuen Arbeitgebers waren für die Stürmerin deshalb Ambitionen mit Weitsicht zentral: „Es war ein sehr wichtiger Faktor bei meiner Entscheidung, zu einem Team mit langfristigen Zielen zu gehen“, sagt Karczewska im Gespräch mit der MOPO. „Auch aus diesem Grund habe ich Hamburg gewählt.“

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Am Samstag im Testspiel gegen Union Berlin (2:2) stand sie erstmals für ihren neuen Verein auf dem Platz, so richtig beginnt ihre Reise mit der Raute auf der Brust aber erst an diesem Samstag: Beim Testspiel gegen den FC Everton wird sie zum ersten Mal im Volkspark auflaufen. „Es gibt keine Worte, die beschreiben könnten, wie sehr ich mich darauf freue“, blickt die 26-Jährige voraus. Beim Media Day am Montag habe sie bereits ihre Runden durch die Arena gedreht. „Ich habe gelächelt wie ein kleines Kind“, verrät Karczewska, denn „es ist so ein schönes Gefühl, im Stadion zu sein, das Stadion zu sehen und zu wissen, dass man hier bald spielen wird.“

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Karczewska kennt Everton aus ihrer Zeit bei Tottenham

Karczewska kennt die englische Women’s Super League (WSL) aus ihrem Jahr bei Tottenham Hotspur (2022/23), spielte in dieser Zeit zweimal gegen die „Toffees“ und erwartet einen echten Härtetest: „Ich glaube, jedes Team, das in der WSL spielt, ist ein sehr harter Gegner, denn in England spielen die besten Fußballerinnen in Europa“, sagt Karczewska und fügt hinzu: „Everton ist ein starkes Team, aber ich denke, es wird ein gutes Spiel, um zu sehen, wie wir darauf reagieren.“

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Anschließend bleiben noch drei Wochen bis zum Bundesliga-Start. Das Team habe sich noch nicht auf ein konkretes Saisonziel eingeschworen, sagt Karczewska, die in Leverkusen (2023/24) mit 13 Toren in 23 Spielen nachgewiesen hat, in der deutschen Beletage den Unterschied machen zu können. „Ich möchte in meiner Spielweise wachsen“, sagt sie, „und dem Team so viel wie möglich helfen.“ Gelingt ihr das, könnten die Umzugskartons im kommenden Jahr endlich mal wieder leerbleiben.