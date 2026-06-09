Vor über zehn Jahren hat Marcell Jansen seine Profi-Karriere beendet. Für den guten Zweck steht der letzte deutsche Nationalspieler des HSV jetzt wieder auf dem Platz.

Marcell Jansen ist der letzte deutsche Nationalspieler, der für den HSV gespielt hat. Vor über zehn Jahren beendete er seine Profi-Karriere. Im vergangenen Sommer hing er auch im Amateur-Bereich seine Schuhe an den Nagel und hörte beim HSV III in der Oberliga Hamburg auf. Pünktlich zum WM-Start ist der ehemalige HSV-Präsident wieder auf dem Platz zu sehen – diesmal für den guten Zweck.

Am kommenden Freitag findet auf dem Sportplatz des FSV Geesthacht der Wencke Cup 2026 statt. Hinter dem Namen Wencke steht eine Unternehmensgruppe aus dem Norden, die als Großhändler und Dienstleister für Hygiene-, Reinigungs-, Gesundheits- und Gastronomiebedarf mehrere Firmen unter einem Dach bündelt. Nun wird zu einer Art Sommerfest für Mitarbeiter, Partner, Kunden und Gäste geladen. Im Mittelpunkt steht ein Fußballturnier, bei dem auch Jansen auflaufen wird.

Jansen spielt gleich für mehrere Mannschaften

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Das Turnier wird in zwei Gruppen mit jeweils drei Teams ausgetragen. Die Spielzeit beträgt 15 Minuten pro Partie. Nach der Gruppenphase folgen Entscheidungsspiele und ein großes Finale. Jansen wird gleich für mehrere Mannschaft auflaufen. Los geht es um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Drumherum gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Die Einnahmen für Snacks und Getränke gehen komplett an die Stiftung HygieneCircle.

Der HygieneCircle ist eine gemeinnützige Initiative für moderne Hygienelösungen, die gemeinsam mit Fachleuten neue Hygienestandards entwickelt. Besonders präsent ist sie in Schulen, Kitas und Kindereinrichtungen, wo Kinder spielerisch an richtiges Händewaschen und Hygiene herangeführt werden. Los ging alles in der Corona-Zeit. Jansen ist Initiator und Schirmherr.

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Für den guten Zweck kehrt der mittlerweile 40-Jährige nun gerne zurück auf den Fußballplatz. Die Vorfreude ist groß. Dass alles fast zeitgleich mit dem WM-Start passiert, passt ebenfalls. Jansen fiebert dem Turnier entgegen. Als Spieler hat er selbst bei zwei Weltmeisterschaften teilgenommen und wurde jeweils Dritter.

Zu Curacao hat Jansen eine besondere Beziehung

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„Ich werde alles ganz klassisch mit Bierchen und Trikot verfolgen“, sagt der 45-fache Nationalspieler, der ein sehr spannendes Turnier, bei dem auch die vermeintlich kleinen Gegner alle konkurrenzfähig sind, erwartet. Eine „besondere Geschichte“ gibt es für in direkt zum Auftakt mit dem ersten Deutschland-Spiel gegen Curacao. „Mit Dick Advocaat hat Curacao den Trainer, der mich in Gladbach einst zum Profi gemacht hat. Das wird ein cooles Spiel für mich.“

Wie schätzt der Vizeeuropameister von 2008 die deutsche Mannschaft ein? „Ich traue den Jungs auf jeden Fall zu, ein gutes Turnier zu spielen“, sagt Jansen. „Wir haben bei der letzten EM einen klaren Prozess gesehen, jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu machen. Wir sind sicher nicht der Topfavorit, das ist vielleicht auch gut so. Das Potenzial bei uns ist aber riesig. Entscheidend wird sein, ob es die Mannschaft schafft, eine richtige Mannschaft zu werden.“