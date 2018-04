Jagd-Saison: Der „Dino“ hat schon Lust auf die „Wölfe“

Weidmannsheil, der HSV eröffnet die Jagdsaison! Das wichtige 1:0 (0:0) gegen Freiburg lässt die Konkurrenz im Bundesligakeller zittern. Der (Noch)-Liga-Dino hat die Witterung aufgenommen und schnuppert am Wunder Klassenerhalt.

„Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir waren abgeschlagen, dann ist es nicht leicht, sich Woche für Woche ranzukämpfen“, sagte Trainer Christian Titz. Der totgesagte Dino hat den Überlebensinstinkt wiederentdeckt und will nun am Sonnabend in Wolfsburg den nächsten Hoffnungssieg einfahren.

Gelingt ausgerechnet bei Ex-Trainer Bruno Labbadia der nächste Dreier, rückt der HSV auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heran. „Wir können jetzt in Wolfsburg wieder in Schlagdistanz kommen“, sagte Titz: „Darauf müssen wir uns konzentrieren.“

Die Rolle des Jägers scheint dem HSV zu liegen. Jetzt will sich der Liga-Dino in den verängstigten „Wölfen“ verbeißen. Lewis Holtby, der mit seinem Traumsolo (54.) zum Matchwinner wurde: „Der Sieg fühlt sich richtig gut an. In Wolfsburg haben wir das nächste Finale. Psychologisch gesehen wäre ich jetzt lieber nicht der Gejagte, sondern der Jäger.“ Und jagen können sie – das hat der HSV in den vergangenen Jahren oft genug bewiesen. Kapitän Gotoku Sakai: „Die Tür ist für uns offen. Es liegt allein an uns.“