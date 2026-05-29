Itakura vor Bundesliga-Rückkehr: Diese Rolle spielt der HSV

Die ersten Kader-Entscheidungen sind beim HSV nach dem erfolgreichen Klassenerhalt gefallen. Dazu gehören der Abgang von Ransford Königsdörffer, die Verpflichtung von Kofi Amoako und die Vertragsverlängerung von Daniel Heuer Fernandes. Viele weitere Baustellen müssen noch bearbeitet werden. Eine zentrale Frage: Wie wird Abwehrchef und Unterschiedsspieler Luka Vuskovic ersetzt? Nun macht ein prominenter Name die Runde.

Wie das Online-Portal „Absolut Fußball“ berichtet, soll es Ko Itakura in der kommenden Saison zurück in die Bundesliga ziehen. Der Innenverteidiger war einst von Manchester City aus Japan nach Europa geholt worden. Nach Leihstationen in Groningen und auf Schalke wechselte er 2022 für fünf Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach und startete dort richtig durch. Im vergangenen Sommer zahlte Ajax Amsterdam mehr als zehn Millionen Euro für die Dienste des japanischen Nationalspielers. Doch nun will er offenbar schon wieder weg.

Drei Bundesliga-Vereine sind heiß auf Itakura

In der Eredivisie, im niederländischen Pokal und in der Champions League kam Itakura in der abgelaufenen Saison für Ajax auf 26 Pflichtspieleinsätze. Am Ende erreichte der Traditionsklub immerhin die Qualifikation für die Conference League. Zufrieden soll Itakura mit seiner Zeit in Amsterdam allerdings nicht sein. Stattdessen liebäugelt er offenbar mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Laut „Absolut Fußball“ haben bereits drei Bundesligisten Interesse an dem 29-Jährigen bekundet.

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Gehört auch der HSV dazu? Interessant ist Japans WM-Fahrer für die Hamburger in jedem Fall. Dafür hat Itakura vor allem mit seinen überzeugenden Leistungen bei seinen Deutschland-Stationen auf Schalke und in Mönchengladbach gesorgt. Entsprechend ist er auch auf den Kandidatenlisten im Volkspark zu finden. Der Fall hat allerdings einen entscheidenden Haken.

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Da Ajax vor einem Jahr 10,5 Millionen Euro für Itakura bezahlt hat und sein Vertrag in Amsterdam noch bis 2029 läuft, wäre auch in diesem Sommer eine hohe Ablösesumme fällig. Dazu kommt das ebenfalls üppige Gehalt des Japaners. Finanziell ist ein Itakura-Transfer für den HSV damit aktuell nicht darstellbar – auch wenn der Innenverteidiger den Hamburgern sportlich sicherlich helfen könnte.