Ist wirklich „noch nichts entschieden“? HSV-Torwart Tangvik meldet Ansprüche an

Beim HSV ist die Rollenverteilung im Tor eigentlich klar. Doch Sander Tangvik meldet Ansprüche an und könnte das Duell mit Daniel Heuer Fernandes neu beleben.

An Selbstvertrauen mangelt es Sander Tangvik definitiv nicht. Das bewies er im Mai, als er bei seinem HSV-Debüt in Leverkusen (1:1) einen Elfmeter von Bayer-Stürmer Patrik Schick hielt und grundsätzlich stark spielte. Das ist außerdem mit seinem erfolgreichen WM-Erlebnis zu erklären. Und das stellt der Norweger auch verbal unter Beweis. Tangvik betrachtet das Torhüter-Duell beim HSV als „noch nicht entschieden“.

Daniel Heuer Fernandes startet auch in die neue Saison als Nummer eins, daran gibt es eigentlich keine Zweifel. Der 33-jährige Deutsch-Portugiese hat ein herausragendes erstes Bundesliga-Jahr im HSV-Trikot hinter sich und wurde vom „Kicker“ zuletzt sogar in die Kategorie „Nationale Klasse“ einsortiert. Grundsätzlich muss Heuer Fernandes um seinen Stammplatz im Tor nicht fürchten – doch er hat einen motivierten Konkurrenten hinter sich.

HSV-Torwart Tangvik: „Ich werde Ferro pushen“

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„Ich werde Ferro von Beginn an pushen“, betont Tangvik. „Ich werde tun, was ich kann, um mehr Einsatzminuten zu bekommen.“ In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit waren es nur die 90 Minuten von Leverkusen am letzten Spieltag. Aus dem DFB-Pokal war der HSV bereits vor Tangviks Ankunft im Januar ausgeschieden.

Daniel Heuer Fernandes (l.) saß auf der Bank, als Sander Tangvik (M.) in Leverkusen ein starkes HSV-Debüt feierte. IMAGO / Team 2

Noch ist unklar, ob Trainer Merlin Polzin für die neue Saison eine spezielle Regelung mit seinen Keepern finden wird, die zum Beispiel besagt, dass der Herausforderer in den Cup-Partien seine Chancen erhält. Am 24. August gastiert der HSV in der ersten Pokalrunde beim SC Verl, erst fünf Tage später startet der Ligabetrieb mit dem Gastspiel in Dortmund (29. August).

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Tangvik demonstriert mit Worten, dass er bereit für alles ist. „Jeder muss zeigen, wofür er gut ist“, sagt der 23-Jährige und blickt voraus: „Wir werden sehen, was sein wird, wenn die Saison startet.“ Konkrete Rollen-Gespräche zwischen den Torhütern einerseits und dem Trainerteam um Polzin sowie Keeper-Coach Sven Höh andererseits scheinen noch auszustehen. Das verwundert nicht, denn Tangvik absolvierte am Dienstagvormittag sein erstes HSV-Training des Sommers.

Kein noch längerer Urlaub nach der WM

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Nachdem er mit den Norwegern um Erling Haaland bis ins WM-Viertelfinale vorgedrungen war, hätte ihm eigentlich noch eine Woche länger Urlaub zugestanden. Aber der junge Schlussmann, der in Nordamerika bei keinem Turnierspiel zwischen den Pfosten gestanden hatte, wollte unbedingt zurück nach Hamburg – weil er im mehr oder weniger offenen Zweikampf mit Heuer Fernandes keine Zeit mehr verlieren möchte.

„Mein Körper fühlt sich gut an und mein Geist ist ausgeruht“, beschreibt Tangvik. „Ich hätte mehr Urlaub bekommen können, aber ich wollte nicht zu viel Pause.“ Stattdessen unterstreicht er: „Ich will mich zeigen.“ Erst im Training. Und dann vielleicht auch vermehrt in den Pflichtspielen. Klar ist aber auch, dass Tangvik keinen Stunk verbreiten wird, sollte Heuer Fernandes – wie es zu erwarten ist – die klare Nummer eins bleiben.