„Ist keine Einigkeit da“: Trotz Kanone – war das Selkes Abschied vom HSV?

Es dauerte nach dem Abpfiff in Fürth nicht lange, da konnte Davie Selke schon wieder lachen. Als „Kicker“-Redakteur Sebastian Wolff den HSV-Torjäger mit der Kanone für den besten Torschützen der Zweiten Liga bedachte, fiel der anfänglich noch leicht zu spürende Frust über das 2:3 zum Saisonabschluss von ihm ab. Mit 22 Toren war Selke das Maß aller Dinge dieser Saison. Ob er jemals wieder für den HSV treffen wird, ist allerdings mehr als fraglich.

Der Stolz war Selke anzumerken, als er die Torjäger-Kanone nach seiner Ehrung in der Fürther Mixed Zone präsentierte. „Wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätte ich das sehr ambitioniert gefunden“, sagte er schmunzelnd. „Diese Auszeichnung ist für einen Stürmer etwas ganz Besonderes.“ Klar, er sei „ein kleines bisschen enttäuscht, dass wir die Schale nicht mitgenommen haben nach Hamburg. Aber wir sind stolz darauf, aufgestiegen zu sein. Der HSV spielt wieder Bundesliga!“

Bleibt Selke beim HSV? Die Entscheidung steht bevor

Ob mit oder ohne Selke, das ist nun die Frage, die es in den kommenden Tagen zu klären gilt. Nachdem es zunächst so aussah, als habe sich der Kontrakt des Stürmers durch den Aufstieg automatisch verlängert, ist die Ausgangslage offenbar doch eine andere. Selke kann sich dem Vernehmen nach, so er es denn will, einen anderen Verein suchen, sollten die seit Monaten laufenden Verhandlungen mit dem HSV nicht doch noch zu einer Einigung führen.

„Wir werden uns jetzt zusammensetzen“, stellte er nun fest. „Stand jetzt ist noch keine Einigkeit da. Wir werden uns zusammensetzen und dann wird eine Entscheidung verkündet.“ Der Frage, wie es bezüglich einer Verlängerung aussähe, wich er aus: „Das werden wir nach dem Gespräch sehen. Ich werde aufhören, Wasserstandsmeldungen abzugeben.“ Und nochmal: „Wir werden uns zusammensetzen in den kommenden Tagen und dann wird es eine Entscheidung geben.“ Nimmt man sein Mienenspiel während dieser Antwort als Maßstab, dürfte das Glas allerdings eher halbleer sein.

Selke und seine Familie wurden Opfer eines Einbruchs

Ohnehin lagen hinter Selke schwere Tage, ehe er mit seinen HSV-Kollergen nach Fürth aufbrach. In der Vorwoche, während der HSV mit dem 6:1 gegen Ulm den Aufstieg klarmachte, wurden der 30-Jährige und seine Familie Opfer eines Einbruchs in ihrer Wohnung in Winterhude. „Ich will mich da nicht groß zu äußern, weil ich den Leuten keine Plattform geben will“, so Selke. „Das Wichtigste war für mich, dass meine Frau und meine Tochter zu dem Zeitpunkt nicht da waren. Sie waren an einem sicheren Ort.“ Beim Torjäger, im Volksparkstadion.

Davie Selke und der HSV haben ihren leidvollen Weg in der Zweiten Liga beendet. WITTERS Davie Selke und der HSV haben ihren leidvollen Weg in der Zweiten Liga beendet.

Nun schenkt er ihnen die Torjägerkanone. Damit löste Selke zugleich seinen HSV-Sturmpartner Robert Glatzel ab, der im Vorjahr mit ebenfalls 22 Treffern die heißbegehrte Trophäe ergattert hatte. Noch am Abend vor dem Fürth-Spiel unterhielten sich die beiden Angreifer über diese kuriose Konstellation. „Wir haben beide gesagt, dass das ein Privileg ist“, erzählte Glatzel, der trotz monatelanger Verletzungspause in dieser Saison noch auf zehn Treffer kam. „So eine Kanone zu haben, dafür sind wir beide sehr dankbar. Davie ist total stolz und hat es sich in jedem Fall richtig verdient.“

Auch HSV-Trainer Polzin freut sich für Torjäger Selke

Da stimmte auch Merlin Polzin ein. „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir im zweiten Jahr in Folge den Torschützenkönig stellen“, so der Trainer. „Davie und wir haben es uns hart erarbeitet, mit der besten Offensive der Liga. Deswegen bin ich darauf sehr stolz.“

Selke wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte – und dachte an seine Mitspieler, die ihn mit Vorlagen fütterten: „Ich habe ihnen nach dem Spiel gesagt, wie dankbar ich bin. Letztes Jahr haben sie Bobby zum Torschützenkönig gemacht, dieses Jahr durfte ich die Kanone holen. Es ist eine besondere Mannschaft.“ Offen, ob Selke jemals wieder ein Teil von ihr sein wird.