Ist bald für ihn Schluss beim HSV?: Rick van Drongelen spricht über seine Zukunftspläne

Das wird ein heißes Duell. Wenn am Donnerstag im Halbfinale der U21-EM Deutschland auf die Niederlande trifft (21 Uhr, live bei Pro 7), wird auch beim HSV mitgefiebert. Josha Vagnoman will ins EM-Finale einziehen, Rick van Drongelen hofft auf einen Sieg seiner Niederländer. Die MOPO sprach mit van Drongelen über das Spiel und seine Zukunft.

Im Viertelfinale gegen Dänemark setzte sich der deutsche Nachwuchs am Montagabend mit 6:5 im Elfmeterschießen durch. HSV-Verteidiger Vagnoman war 90 Minuten dabei. Von einem „unbeschreiblichen Gefühl“ sprach er hinterher. Ziemlich spektakulär war auch der Halbfinal-Einzug der Niederländer. Beim 2:1 gegen Top-Favorit Frankreich fiel das entscheidende Tor erst in der Nachspielzeit

Darum ist van Drongelen bei der U21-EM nicht dabei



„Der Sieg war vielleicht ein bisschen glücklich, denn Frankreich war eigentlich etwas stärker“, analysiert van Drongelen, der eigentlich auch in das Team der Niederländer gehört, für die EM-Endrunde aber nicht nominiert wurde. „Ich habe mit dem Trainer telefoniert, und er hat mir gesagt, dass ich ein bisschen zu wenig Spielpraxis habe und er mich deswegen nicht mitgenommen hat. Das ist schade, denn es ist mein letztes Jahr, in dem ich noch für die U21 spielen kann. So ist das Leben, so ist der Fußball. Aber es geht immer weiter und ich blicke positiv nach vorne.“

HSV-Verteidiger van Drongelen sieht Holland als Favorit

Sehr zuversichtlich schaut van Drongelen nun auch auf das anstehende Spiel gegen Deutschland. Er ist von der Qualität der U21 der Niederländer überzeugt. Seine Ansage: „Es ist eine starke Mannschaft mit einem großen Teamgeist. Wer gegen Frankreich gewinnt, kann jeden Gegner schlagen. Deswegen sind wir gegen Deutschland vielleicht ein bisschen in der Favoritenrolle. Ich glaube, das wird ein sehr enges und spannendes Spiel. Ich hoffe natürlich, dass Holland am Ende den Platz als Sieger verlässt. Aber natürlich würde ich mich auch für Josha freuen.“

Van Drongelen wird es vor dem TV verfolgen. Direkt nach der Saison war er für ein paar Tage auf Mykonos, nun entspannt er in seinem niederländischen Heimatort Vlissingen. Wie geht es für ihn beim HSV weiter? Sein Vertrag in Hamburg läuft noch eine Saison. Zuletzt gab es Gerüchte, dass er womöglich in diesem Sommer den Verein verlassen wird.



HSV-Trainer Walter soll über van Drongelen-Zukunft entscheiden

„Mit Tim Walter habe ich noch nicht gesprochen. Wenn ich zurück in Hamburg bin, wird der Trainer bestimmt auf mich zukommen und mir sagen, was er plant und was dann auch das Beste für mich ist“, sagt van Drongelen, der grundsätzlich keinen Vereinswechsel plant, aber natürlich auch das Geschäft kennt. „Fakt ist, dass ich noch ein Jahr Vertrag beim HSV habe. Daher ist es ja nur normal, dass mein Berater auch schaut, wie es weitergeht und ob es andere interessierte Vereine gibt. Aktuell gehe ich davon aus, dass ich nächste Saison beim HSV sein werde. Natürlich kann sich im Fußball aber auch alles immer schnell ändern.“