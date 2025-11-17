Irre Summe bei HSV-Trikot-Versteigerung – ein Profi überragt alle

Das vergangene HSV-Heimspiel gegen Borussia Dortmund stand ganz im Zeichen des Kampfes gegen den Krebs. Hauptsponsor HanseMerkur verzichtete extra auf sein Logo auf der Trikotbrust, um Platz für die Krebs-Selbsthilfeorganisation „yeswecan!cer“ zu machen. Im Stadion sorgte zudem der Besuch von Ex-Profi Dennis Diekmeier für einen emotionalen Moment. Und auch nach dem Abpfiff geht die Aktion weiter: Der HSV versteigert sämtliche Sondertrikots aus dem Spiel gegen den BVB – für den guten Zweck. Die bisherigen Zahlen sind beeindruckend, und ein HSV-Profi stellt dabei erneut alle in den Schatten.

Seit dem 9. November stehen insgesamt 39 Trikots mit dem „yeswecan!cer“-Logo auf der offiziellen HSV-Auktionsplattform zur Versteigerung. Elf davon wurden beim 1:1 gegen Dortmund tatsächlich getragen, 18 weitere wurden nur für diese Partie vorbereitet, kamen aber nicht zum Einsatz. Zusätzlich gibt es zehn Trikots ohne Spielernamen, die dafür von der gesamten Mannschaft unterschrieben wurden.

Kein HSV-Trikot ist günstiger als 700 Euro

Die Versteigerung läuft noch bis zum 23. November, 18 Uhr. Doch schon jetzt entwickelt sich die Aktion zu einem großen Erfolg. Das Startgebot für jedes Trikot lag bei symbolischen 18,87 Euro. Inzwischen liegen sämtliche Hemden bei mindestens 700 Euro. Am „günstigsten“ sind derzeit noch die komplett signierten Team-Trikots zu haben. Bei den Spieler-Jerseys setzt wieder einmal Luka Vuskovic neue Maßstäbe.

Allein das Trikot des kroatischen Nationalspielers steht aktuell bei unglaublichen 9.210 Euro. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand Ransford Königsdörffer (3010 Euro). Auch Torhüter Daniel Heuer Fernandes (2670 Euro) und Miro Muheim (2610 Euro) erzielen starke Werte.

Insgesamt liegen die 39 „yeswecan!cer“-Trikots bereits bei 56.641,11 Euro (Stand: 16. November) – und die Auktion läuft noch eine ganze Woche. Der Erlös fließt am Ende komplett in eine neue Kampagne von yeswecan!cer, die sich dem Thema Krebsaufklärung und der Unterstützung Betroffener widmet.