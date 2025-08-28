Eines hat Merlin Polzin dem St. Pauli-Cheftrainer voraus: Stadtderby-Erfahrung. Bei acht Duellen mit dem Kiezklub saß der 34-Jährige als HSV-Assistent auf der Bank. Drei Siege, zwei Remis, drei Pleiten – am Freitag, bei seinem Derby-Debüt als Chef, will Polzin seine Bilanz ins Positive hieven. Alexander Blessin, seinerseits erstmals Gegner der Rothosen, hat andere Pläne. Und auch der 52-Jährige hat dem HSV-Coach etwas voraus: Erfahrung auf der höchsten nationalen Ebene. In der Bundesliga. Dort, wo es erstmals seit vierzehneinhalb Jahren um die Vorherrschaft in Hamburg geht.



