HSV-Trainer Merlin Polzin jubelt mit seinen Spielern

Wie 2023 nach dem 4:3: Merlin Polzin lebte das Stadtderby schon als HSV-Assistent mit Leidenschaft. Foto: WITTERS

paid„Interessiert mich nicht!“ So heiß gehen HSV-Polzin und St. Paulis Blessin ins Derby

Eines hat Merlin Polzin dem St. Pauli-Cheftrainer voraus: Stadtderby-Erfahrung. Bei acht Duellen mit dem Kiezklub saß der 34-Jährige als HSV-Assistent auf der Bank. Drei Siege, zwei Remis, drei Pleiten – am Freitag, bei seinem Derby-Debüt als Chef, will Polzin seine Bilanz ins Positive hieven. Alexander Blessin, seinerseits erstmals Gegner der Rothosen, hat andere Pläne. Und auch der 52-Jährige hat dem HSV-Coach etwas voraus: Erfahrung auf der höchsten nationalen Ebene. In der Bundesliga. Dort, wo es erstmals seit vierzehneinhalb Jahren um die Vorherrschaft in Hamburg geht.

