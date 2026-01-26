Interesse an einem Freiburger? HSV-Trainer Polzin kündigt nächsten Transfer an

Als die HSV-Profis am Montag erstmals in dieser Woche auf den Trainingsplatz marschierten, war von Claus Costa nichts zu sehen. Der Sportdirektor führte stattdessen ein Telefonat nach dem anderen. Er arbeitet unter Hochdruck an den letzten Transfers dieser Saison. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf einer Verstärkung für die Offensive. Nach MOPO-Informationen ist der HSV gewillt, die Vereinskasse dafür sogar etwas weiter zu öffnen.

Spätestens seit Sonntag herrscht großer Handlungsbedarf im Volkspark. Seitdem ist klar, dass Flügelspieler Alexander Røssing-Lelesiit mit einem Riss der Syndesmose bis in den Mai hinein fehlen dürfte. Damit muss Trainer Merlin Polzin seinen ersten Backup für Stammkraft Jean-Luc Dompé ersetzen. Die gute Nachricht: Der Coach geht davon aus, dass Costa in den kommenden Tagen Vollzug vermelden wird.

Mehrere Profis wollen den HSV möglichst in dieser Woche verlassen

„In dieser Woche wird auf jeden Fall etwas passieren“, ließ Polzin am Montag wissen, „in die eine oder andere Richtung.“ Denn auch bei den Abgängen bereitet sich der HSV auf eine womöglich turbulente Woche vor. Silvan Hefti steht vorm Wechsel zu MLS-Klub D.C. United, auch Immanuel Pherai will unbedingt weg. Die „Bild“ nennt den Zweitligisten 1.FC Nürnberg als Interessenten, dem Mittelfeldmann liegen allerdings noch weitere Anfragen aus dem In- und Ausland vor. Auch Emir Sahiti und Noah Katterbach sind auf Vereinssuche.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der Anti-Schlagloch-Plan: Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist

Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist Unverschämte Gäste: Was Wirte ärgert

Was Wirte ärgert Kronzeugen quälen Block: Aussagen der Israelis belasten Mutter

Aussagen der Israelis belasten Mutter Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich

HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich 28 Seiten Plan 7: Speed-Dating für Senioren & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Wie viele Spieler aber möchte der HSV noch verpflichten? Priorität genießt der Offensivbereich und hier ein Profi, der sowohl auf dem Flügel als auch als hängende Spitze zum Einsatz kommen könnte. Alles deutet darauf hin, dass der HSV zunächst zwingend diese Baustelle zu schließen gedenkt, ehe er versucht, einen Backup für Linksverteidiger Miro Muheim zu verpflichten. Auch hier besteht grundsätzlich noch Bedarf.

Polzin hofft auf Verstärkung für den HSV-Kader

„Wir sind auf verschiedenen Positionen weiter in guten Gesprächen und schauen, ob sich etwas auftut“, stellt Polzin fest. „Das Wintertransferfenster ist immer herausfordernd, aber ich glaube, es gehört auch dazu, dass wir kritisch mit uns selbst sind.“ Heißt: Der Trainer weiß um die Probleme seiner Mannschaft und wo der Hebel anzusetzen ist. 17 Treffer in 18 Partien sind eine zu dünne Ausbeute. Zwar sagt Polzin: „Im unteren Tabellenbereich haben jetzt nicht so viele Mannschaften deutlich mehr Tore erzielt. Aber natürlich wollen wir uns da verbessern, klar.“

Costa hat vom Aufsichtsrat des Vereins längst das Okay erhalten, entsprechend tätig werden zu dürfen. Ein mittlerer einstelliger Millionenbereich soll dem Sportdirektor für seine spätwinterliche Shopping-Tour zur Verfügung stehen. Davon, wie viel der gesuchte Offensivspieler kostet, wird abhängen, ob und in welchem Stil der HSV weitere Transfers tätigen kann. Das Winter-Transferfenster schließt am kommenden Montag (2. Februar).

Der HSV soll Interesse an Freiburgs Dinkci haben

Ein Name, der am Montagabend aufploppte, ist Eren Dinkci. Das „Hamburger Abendblatt“ berichtete zuerst vom HSV-Interesse am Freiburger Offensivmann, der die Breisgauer verlassen dürfte und bei mehreren Bundesligisten auf dem Zettel steht. Dinkcis Nachteil: Er kommt zwar als hängende Spitze und Alternative für den rechten Flügel in Frage, allerdings eher nicht für die linke Seite. Dort aber besteht eigentlich der größte Bedarf.

Das könnte Sie auch interessieren: Nächster Akt in der Schlammschlacht: HSV mit Lügen-Vorwürfen gegen Ex-Vorstand Kuntz

Dinkci ist einer von mehreren Kandidaten, deren Spur Costa aktuell verfolgt. Bei dem 24-Jährigen, der laut transfermarkt.de einen Ablösewert von sechs Millionen Euro besitzt, käme eher eine Leihe in Frage. Einige Tage bleiben noch, um die letzten Planstellen im HSV-Kader für die entscheidenden Saison-Monate zu vergeben. Danach muss der Anzug für den angestrebten Klassenerhalt sitzen.