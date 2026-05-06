„Inhaltliche Bereicherung“: HSV-Boss Huwer heißt Krüger schon willkommen

HSV-Vorstand Eric Huwer hat sich positiv über seine neue Mitstreiterin Kathleen Krüger vom FC Bayern München geäußert. „Grundsätzlich bin ich immer froh, wenn wir gute Persönlichkeiten für den HSV gewinnen können. Und ich glaube, Kathleen Krüger – wenn sie es denn sein wird – steht auch für eine inhaltliche Bereicherung für uns. Und deswegen: Moin und herzlich willkommen beim HSV“, sagte Huwer am Rande der Digitalmesse OMR in Hamburg.

Die bisherige Bayern-Funktionärin Krüger soll in Kürze als neue Sportvorständin des HSV offiziell vorgestellt werden. Die 40-jährige Ex-Fußballerin wird laut dem „Abendblatt“ einen Vierjahres-Vertrag unterschreiben und soll zusammen mit Huwer künftig das operative Geschäft des HSV führen.

Vertrag von Krüger laut Huwer noch nicht unterzeichnet

Ihm sei bekannt, dass Gespräche geführt werden, sagte Huwer. Dies hätten ja auch die Bayern bestätigt. Aber: „Mir ist nicht bekannt, dass ein Vertrag unterschrieben wurde.“ Auf die Frage, ob noch in dieser Woche dazu etwas verlautbart werde, antwortete er: „Kann ich ganz ehrlich sagen: Ich weiß es nicht.“ Er verriet aber, dass er schon mal mit Krüger gesprochen habe. „Und sie ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch.“

2018 schaute Kathleen Krüger mit den Bayern zu einem Testspiel im Volkspark vorbei. Bald soll sie nun dort ihr Büro beziehen. WITTERS 2018 schaute Kathleen Krüger mit den Bayern zu einem Testspiel im Volkspark vorbei. Bald soll sie nun dort ihr Büro beziehen.

Positiv fand er den Prozess der Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied. Mit Blick auf die vergangenen Monate nach der Trennung von Sportvorstand Stefan Kuntz habe der Aufsichtsrat einen guten Job gemacht. Dieser habe in aller Ruhe nach der besten Option suchen können. „Diese Ruhe war nicht immer gegeben. Auch dass der Name Kathleen Krüger so spät herausgeploppt ist – da waren doch ganz andere Namen gehandelt worden –, spricht für die Professionalität des Prozesses.“

Der FC Bayern bestätigte die HSV-Gespräche ebenfalls

Vor einer Woche war durchgesickert, dass sich der Aufsichtsrat des Klubs für Krüger als Kuntz-Nachfolgerin entschieden hat. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt bestätigt, dass Krüger Gespräche mit dem HSV führt. Die frühere Profifußballerin des FC Bayern München wäre die erste Frau in der Rolle als Sportvorstand in der Bundesliga.

Das könnte Sie auch interessieren: Völlig verrückt: So könnte der HSV noch den Europacup erreichen

Seit der Trennung von Kuntz im Januar ist der Posten des Sportvorstands beim HSV nicht besetzt. Huwer und Sportdirektor Claus Costa haben dessen Aufgaben übernommen. Costa soll sich weiter um die Themen Kaderplanung und Transfers kümmern. Krüger soll sportstrategische Themen betreuen und wird die neue Vorgesetzte von Costa sein. (dpa/mp)