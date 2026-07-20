Der Flug ist bereits gebucht, das Zimmer reserviert: Am Dienstag will der HSV im Österreich-Trainingslager einen neuen Stürmer empfangen.

Das ist wie Fliegen: Patson Daka bejubelt einen Treffer für Leicester gegen Newcastle auf besondere Weise. Imago/News Images

Über mangelnde Auslastung können sich die Besitzer des „Aqua Dome“ dieser Tage nicht beschweren. Neben dem HSV-Tross haben sich zahlreiche andere Gäste in den Wellness-Tempel im Ötztal eingebucht, noch aber sind Zimmer frei – eines davon vermutlich aber nicht mehr lange: Alles spricht dafür, dass der HSV bereits am Dienstagabend seinen neuen Stürmer in Längenfeld begrüßen kann.

Zwei neue Plätze sind in diesem Sommer im Hamburger Angriff zu vergeben. Wenn nichts mehr schiefgeht, wird einer davon durch Patson Daka besetzt. Der 27-Jährige, der nach seinem Vertragsende bei Leicester City aktuell ohne Verein ist, soll nach MOPO-Informationen am Montagabend in Hamburg eintreffen. Der Plan sieht vor, dass Daka tags darauf dann seinen Medizincheck im „Athleticum am Volkspark“ absolviert und anschließend zu seinen neuen Teamkollegen nach Österreich fliegt.

HSV-Kandidat Daka spielte 47-mal für Sambia

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Kurios: Erst dort würde der Nationalspieler Sambias (47 Einsätze mit 21 Toren) auf die nahezu komplette Führungsriege des Vereins treffen. Neben den Vorständen Eric Huwer (Finanzen) und Kathleen Krüger (Sport) ist auch Sportdirektor Claus Costa, der den Deal in den vergangenen Tagen einfädelte, vor Ort. Daka soll einen Einjahresvertrag (mit Option seitens des Vereins) erhalten.

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Hamburgs erster neuer Stürmer ist im Anflug. Beim HSV rechnet niemand damit, dass bei diesem Deal noch etwas dazwischenkommen könnte. Und dennoch: Gerade im Volkspark weiß man, dass ein Transfer auch noch nach dem Medizincheck platzen kann. In der vergangenen Saison ereilte den HSV dieses Schicksal zweimal. Zunächst scheiterte im vorigen Sommer der Sechs-Millionen-Euro-Wechsel von Ransford Königsdörffer nach Nizza. Ende Januar nahm der HSV dann auf Anraten seiner Mediziner Abstand von der Leihe des Dortmunder Linksverteidiger-Talents Almugera Kabar.

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Daka könnte am Mittwoch erstmals mit seinen HSV-Kollegen trainieren

Bei Daka aber soll alles glatt laufen. Durchaus möglich, dass der Neue bereits am Mittwoch erstmals mit seinen neuen Kollegen trainiert. Das allerdings ohne neugierige Blicke der mehreren hundert Hamburger Fans, die sich in der Nähe des Trainings-Quartiers eingemietet haben. Mittwoch und Donnerstag soll in Längenfeld unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert werden.

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Patson Daka spielte zuletzt fünf Jahre lang für Leicester City. IMAGO/Pro Sports Images

Der HSV wünscht sich von Daka reichlich Erfahrung und Torgefahr. Nach zwei zuletzt eher mäßigen Jahren in Leicester, die mit dem Abstieg in die dritte Liga endeten, erhoffen sich die HSV-Bosse ähnliche Leistungen, wie der Angreifer sie zwischen 2017 und 2021 für Red Bull Salzburg zeigte, wo er in 82 Meisterschaftsspielen 54-mal traf. Auch in der Champions League kam Daka zehnmal zum Einsatz (ein Tor).

Unabhängig von der Daka-Verpflichtung möchte der HSV in diesem Sommer zumindest noch einen weiteren Stürmer verpflichten. Das wird auch nötig sein, um den Dreifach-Abgang von Königsdörffer (Mainz), Robert Glatzel (Wolfsburg) und Damion Downs (Southampton) zu kompensieren.