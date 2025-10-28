mopo plus logo
HSV-eSportler Brandon Wüschem und Steffen Pöppe an der Konsole

Die eSportler beim Training in ihrem „Home of HSV eSports“ im Volksparkstadion. Foto: WITTERS

paidVon wegen „nachts zocken im Keller“: So wird man eSports-Profi beim HSV

Die eSportler des HSV sind schon seit sieben Jahren erstklassig. Wie genau aber läuft die „Virtuelle Bundesliga“ ab? Wie kann man Teil des Teams werden? Und wie viel Arbeit und Training stecken dahinter? Die MOPO hat sich mit den Spielern und Verantwortlichen der HSV-eSports-Abteilung getroffen. Das große Ziel der Zocker aus dem Volkspark ist klar: das Finale zu Hause in Hamburg.

