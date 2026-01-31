„In dem Alter noch nicht gesehen“: Alle feiern HSV-Star Luka Vuskovic

Mit einer starken Mannschaftsleistung überzeugte der HSV beim 2:2 (1:1) gegen den FC Bayern. „Heute kannst du keinen einzelnen Spieler herausheben“, sagte hinterher Torhüter Daniel Heuer Fernandes. Einen gab es aber doch – und das war mal wieder Luka Vuskovic.

Beim 0:5 in München hatte Vuskovic in der Hinrunde sein HSV-Debüt gegeben und gemeinsam mit seinem neuen Team eine Lehrstunde von den Bayern erhalten. Beim Wiedersehen im Volkspark lief nun fast alles anders. Das lag ganz besonders auch am kroatischen Top-Verteidiger. In der Abwehr machte der 18-Jährige einen starken Job, in der Offensive glänzte er mit seinem Kopfballtreffer zum 2:2.

Vuskovic ist der beste Torschütze beim HSV

Für Vuskovic war es bereits der vierte Treffer in dieser Saison. Gemeinsam mit Albert Sambi Lokonga und Rayan Philippe ist er bester Torschütze im Team der Hamburger. In der Bundesliga ist kein Verteidiger gefährlicher vor dem Tor des Gegners.

„Ich habe das in diesem Alter noch nicht gesehen. Er macht das sensationell, das ist eine unfassbare Qualität“, sagte nach dem Auftritt gegen die Bayern Teamkollege Nicolai Remberg. Heuer Fernandes schwärmte: „Ich bin froh, dass wir so einen Top-Spieler in unserer Mannschaft haben.“ Und auch von TV-Experte Lothar Matthäus gab es reichlich Applaus und Lob. Das gefiel selbst Vuskovic.

Matthäus macht Vuskovic mit Lob glücklich

„Ich kann mich nur bedanken, das bedeutet mir wirklich viel“, sagte der HSV-Verteidiger am Sky-Mikrofon und erklärte: „Ich versuche weiter, an mir zu arbeiten. Ich genieße es, jede Sekunde für den HSV zu spielen. Vielleicht wäre es noch ein bisschen magischer gewesen, wenn wir noch das Glück gehabt hätten, noch mal zu treffen. Aber wir haben gegen eines der besten Teams Europas gespielt und gut mitgehalten.“

Möglich war das vor allem auch dank Vuskovic. „Luka spielt in einer Mannschaft, die seine Qualitäten braucht, um erfolgreich zu sein“, so Trainer Merlin Polzin. Er betonte, dass diese „guten Leistungen nicht durchs Fingerschnipsen, sondern durch harte Arbeit kommen. Das macht er täglich. Wir sind sehr glücklich, dass die Familie Vuskovic ein Teil vom HSV ist.“

Gehofft wird weiterhin, dass sich das auch in der kommenden Saison nicht ändert – und der HSV den Kroaten von Premier-League-Klub Tottenham noch ein weiteres Jahr ausleihen kann, damit er im Volkspark dann gemeinsam mit seinem Bruder Mario aufläuft. Auch dazu äußerte sich der Verteidiger nach dem Bayern-Spiel noch einmal bei Sky. Seine Ansage: „Ich hoffe es, aber im Fußball weiß man nie. Ich fokussiere mich jetzt auf den HSV und nach der WM werden wir weitersehen.“