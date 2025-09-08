Im Training flogen die Fäuste! HSV boxt sich für die Bayern warm

Dieser Einstieg in die Trainingswoche kam überraschend – doch die HSV-Profis dürften nun noch heißer auf die Partie beim FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) sein. Zumindest werden sie wissen, wie sie sich wehren können …

Statt auf die Trainingsplätze im Volkspark ging es für die Mannschaft samt Trainerstab am Montag ins „Tough Gym“ in Altona. Unter der Anleitung von Kampfsport-Coach Ali Reza wurden die Profis im Ring und am Boxsack gefordert und durften sich ordentlich auspowern. Rund 75 Minuten dauerte die ungewöhnliche, aber extrem knackige Einheit nach dem langen Wochenende mit zuletzt drei Tagen Pause.

Auch im Mai 2023 griff der HSV zu ungewöhnlichen Trainings-Maßnahmen

Für Merlin Polzin und seine Jungs zugleich eine willkommene Abwechslung in der Länderspielpause. Schon im Mai 2023, damals mitten im Aufstiegskampf, hatte Ex-HSV-Trainer Tim Walter zu diesem Mittel gegriffen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Gefährlicher E-Bike-Boom: Warum wir strengere Regeln brauchen

– Marode Gebäude, Aufnahmestopp: Die großen Probleme im Tierheim Süderstraße

– Erzkonservatives Weltbild: Radikale Freikirchen locken immer mehr junge Menschen

– Agententhriller und Familiendrama: Darum ist der Block-Prozess so faszinierend

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: Das Bundesliga-Comeback der HSV-Frauen, Vuskovic, Vieira und Sambi Lokonga im Check & die Folgen von St. Paulis Topstart

– 28 Seiten Plan7: Ganz Hamburg feiert beim Reeperbahn-Festival mit, der Heaven Can Wait-Chor im Stadtpark & Kultur-Tipps für jeden Tag

Am Dienstag (11 Uhr) geht es aber wieder auf die Trainingsplätze, dann beginnt der heiße Kampf um die Kaderplätze, der diesmal bis zu sieben Opfer fordern dürfte. Mit Warmed Omari (spielte zwei Mal für die Komoren) und Giorgi Gocholeishvili (war für Georgien im Einsatz) dürften am Dienstag auch zwei weitere Nationalspieler wieder dabei sein. Alexander Røssing-Lelesiit (U19 Norwegen) und Aboubaka Soumahoro (U20 Frankreich) mischten bereits am Montag schon wieder mit.

Heißer Kampf um die Kader-Plätze

Das hat Spaß gemacht: Die HSV-Profis posieren nach ihrem Training im „Tough Gym“. HSV Das hat Spaß gemacht: Die HSV-Profis posieren nach ihrem Training im „Tough Gym“.

Miro Muheim (Schweiz) und Ersatzkeeper Daniel Peretz (Israel) waren am Montagabend noch mit ihren Nationalteams in der WM-Qualifikation im Einsatz und sollen erst am Mittwoch wieder im Volkspark trainieren, Fabio Baldé (U20 Portugal) und Luka Vuskovic (U21 Kroatien) ab Donnerstag. Zwei Tage später wartet dann der wohl härteste Auswärtsauftritt der Saison auf den Aufsteiger.