Martin Harnik: Früherer HSV-Torjäger hat jetzt neun Jobs gleichzeitig!

Martin Harnik ist ein Urgestein im deutschen Profi-Fußball. Stolze 323 Spiele in der Bundesliga und 2. Liga hat der Top-Torjäger absolviert – darunter auch zahlreiche Partien für den HSV, Werder Bremen und den VfB Stuttgart. Mittlerweile jedoch hat Harnik eine ganz neue Aufgabe gefunden. Der Österreicher ist Unternehmer, TV-Experte, Moderator, Speaker und besitzt vier Firmen. Und nebenbei hat er seine Karriere auch im Alter von 38 Jahren noch immer nicht beendet, sondern stellt in der Oberliga Hamburg einen Rekord nach dem anderen auf. Die MOPO erzählt im Rahmen einer Porträt-Reihe über Hamburger Fußball-Profis seine Geschichte.

Zusammenfassung:

Martin Harnik bestritt 323 Spiele in Bundesliga und 2. Liga.

Er ist Unternehmer, TV-Experte, Moderator sowie Speaker und ist an vier Firmen beteiligt.

Mit 46 Toren wurde er Rekord-Torschütze in der Hamburger Oberliga.

Vielen Fußballern wird nachgesagt, sie hätten das Talent sprichwörtlich in die Wiege gelegt bekommen. Ganz so buchstäblich kann man das bei Martin Harnik zwar nicht nehmen, allzu lange dauert es nach der Wiege bei ihm allerdings nicht. Gerade mal fünf Jahre ist der kleine Martin aus Hamburg-Kirchwerder, als er sich seinem ersten Jugendverein anschließt – dem SC Vier- und Marschlande, in dessen Jugend er später unter anderem mit dem späteren Bundesliga-Star Max Kruse zusammenspielt.

Harnik wechselt von Vier- und Marschlande nach Bremen

Stolze 13 Jahre bleibt Harnik dem SCVM treu, ehe er 2005 gemeinsam mit Kruse ausgerechnet zu Hamburgs Rivalen nach Bremen wechselt. Beim SV Werder gelingt dem gelernten Versicherungskaufmann schnell der Durchbruch zu den Herren. Sein Debüt bei den Profis am 15. August 2007 ist direkt in der Qualifikation zur Champions League gegen Dinamo Zagreb aus Kroatien (2:1), in seinem ersten Bundesliga-Spiel zehn Tage später gegen den 1. FC Nürnberg benötigt Harnik nach seiner Einwechslung dann nur acht Minuten für sein erstes Tor zum 1:0-Sieg.

Happy: Werder-Trainer Thomas Schaaf (r.) beglückwünscht Harnik nach dessen erstem Bundesliga-Einsatz, in dem er direkt trifft. imago/MIS Happy: Werder-Trainer Thomas Schaaf (r.) beglückwünscht Harnik nach dessen erstem Bundesliga-Einsatz, in dem er direkt trifft.

Statt jedoch weitere Treffer zu erzielen, entscheidet sich der damalige Werder-Trainer Thomas Schaaf für eine Umschulung. Der talentierte Mittelstürmer muss in Bremen jetzt – anfangs gegen seinen Willen – im rechten Mittelfeld oder als Rechtsverteidiger auflaufen. Das einzige Nordderby seiner Karriere gegen den HSV im Mai 2009 spielt der gebürtige Hamburger auf der rechten Abwehrseite. Als Außenverteidiger holt er mit Werder am Ende der Saison den DFB-Pokal.

„Für mich persönlich war es in dem jungen Alter eine großartige Erfahrung, so ein Spiel bestreiten zu dürfen. Und in meiner Erinnerung habe ich auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Ich habe Claudio Pizarro ein Tor vorbereitet – das aber leider wegen Abseits zurückgenommen wurde. Ich hätte solche Spiele gerne öfter bestritten.“ Harnik über das HSV-Derby rückblickend in der „Deichstube“

Zum Stürmer wird Harnik in Bremen nicht mehr – dafür aber bei Fortuna Düsseldorf (2009 bis 2010) und beim VfB Stuttgart (2010 bis 2016). Bei den Schwaben spielt er sich zunehmend als Stammspieler fest, absolviert insgesamt 214 Spiele und wird in der Saison 2011/12 mit seinen 14 Treffern der siebtbeste Torjäger der Bundesliga. Harnik führt Stuttgart mit seinen Toren unter anderem ins DFB-Pokalfinale und ins Europa-League-Achtelfinale und darf am Ende sogar mehrfach als Kapitän auflaufen.

Kein sportliches Glück beim HSV – dafür aber privates

Über Hannover 96 kehrt der 68-fache österreichische Nationalspieler schließlich 2018 nach Bremen zurück – und zwar als Stürmer. Ein Jahr später zieht es Harnik per Leihe zum HSV, mit dem er den ersehnten Aufstieg in die Bundesliga schaffen will. Doch in Hamburg bleibt er glücklos, ist oft nur Ersatzspieler und erzielt am Ende der Saison nur drei Tore in 23 Spielen. Weil der HSV den Aufstieg in die Bundesliga erneut verpasst, greift die Klausel zum Kauf von Harnik nicht.

Für den HSV erzielt Harnik (hier gegen seinen Ex-Klub Stuttgart) in 23 Spielen drei Tore. WITTERS Für den HSV erzielt Harnik (hier gegen seinen Ex-Klub Stuttgart) in 23 Spielen drei Tore.

Während seiner Zeit in Hamburg spürt Harnik, wie wohl er sich in der Heimat fühlt. Gemeinsam mit seiner Frau Sharon und den drei gemeinsam Kindern baut er ein Haus in der Nähe von Reinbek (Kreis Stormarn) und kehrt nach Ablauf der Leihe nicht mehr nach Bremen zurück. Stattdessen schließt sich der mittlerweile 33-Jährige zum Ausklang seiner Karriere im Jahr 2020 der dort ansässigen TuS Dassendorf an. Beim Oberliga-Serienmeister spielen zahlreiche Ex-Bundesliga-Spieler, darunter die früheren HSV-Profis Zhi Gin Lam, Ashton Götz oder Mattia Maggio.

In Dassendorf bricht Harnik den Torjäger-Rekord

Und in Dassendorf zeigt Harnik noch einmal allen, was er kann. In seiner ersten vollständigen Oberliga-Saison 2021/22 schießt sich der ehemalige Profi mit 28 Toren und 10 Vorlagen in nur 17 Spielen zum Torschützenkönig. Im Jahr darauf sind es sogar 46 Treffer in 32 Partien – Rekord in der Hamburger Oberliga. Und auch mit zunehmendem Alter nimmt die Tor-Quote von Harnik nicht ab: 2023/24 (32 Tore in 28 Spielen) und 2024/25 (23 Tore in 20 Spielen) ist er nicht weniger erfolgreich im Hamburger Amateurfußball. Seit November 2024 ist er zudem spielender Trainer und Co-Trainer der Mannschaft.

Mittlerweile spielt und trifft Harnik in der Oberliga Hamburg für die TuS Dassendorf. WITTERS Mittlerweile spielt und trifft Harnik in der Oberliga Hamburg für die TuS Dassendorf.

Dabei ist der Familienvater hauptberuflich längst anders orientiert. Bereits 2017, während seiner Zeit in Hannover, gründet Harnik mit dem Party-Artikel-Handel „Party Helden“ sein erstes Unternehmen mit mehreren Filialen, auch in Hamburg. Im darauffolgenden Jahr eröffnet er gemeinsam mit seinem früheren Teamkollegen Daniel Ginczek die Fleisch-Handlung „Meat Club“. Nach der wirtschaftlich herausfordernden Corona-Pandemie folgen mit der Indoor-Golf-Anlage „Eisen7“ in Glinde und dem Online-Gin-Handel „Mulligin“ weitere Firmen.

„Sportlich bereue ich nichts. Ich war 15 oder 16, da hat mein Vater zu mir gesagt: ,Ich traue dir die Regionalliga zu‘. Ich glaube, er ist heute sehr stolz auf mich.“ Harnik im Januar 2020 im MOPO-Interview über seine Karriere

Nebenbei ist Harnik auch regelmäßig als TV-Experte und Co-Kommentator beim Streaming-Anbieter DAZN und den TV-Sendern Sport1 und Sky zu sehen. Auch bei ServusTV in Österreich tritt er gelegentlich im Fernsehen auf. Hinzu kommen außerdem Vorträge als Speaker zum Thema Menschenführung auf Messen oder Firmen-Events sowie der gemeinsame Podcast „Flatterball“ mit seinem Freund Max Kruse.

Die Jobs und Unternehmen von Martin Harnik

seit Firma Sitz Branche Tätigkeit #1 2017 Party Helden Geesthacht Einzelhandel für Party-Zubehör Gesellschafter #2 2018 Meat Club Stuttgart Fleisch-Versandhandlung Gesellschafter #3 2020 TuS Dassendorf e.V. Dassendorf Amateurfußball Spieler / Trainer #4 2020

2021

2025 DAZN

Sport1

Sky Sport München

Ismaning

Unterföhring Fußball-TV-Übertragung Experte, Moderator

und Kommentator #5 2022 Eisen7 Glinde Indoor-Golf-Anlage Geschäftsführer #6 2024 – – Coaching und Vorträge Speaker #7 2024 Flatterball Hamburg Podcast Co-Moderator #8 2024 Wontorriors FC Köln Hallenfußball (Icon League) Team Lead / Spieler #9 2024 Mulligin Glinde Hersteller für Gin Geschäftsführer

Und im Fußball? Sogar dort hat Harnik noch einen Nebenjob gefunden. Der Ex-Profi engagiert sich seit 2024 in der Icon League, der neuen Hallenfußball-Liga. Gemeinsam mit TV-Moderatorin Laura Wontorra ist er Team Lead der Mannschaft „Wontorriors FC“ und spielt gelegentlich selbst mit. Zusammen mit dem Hobby als Amateur-Fußballer in Dassendorf, seinen Jobs als TV-Experte, Podcaster und Speaker sowie seinen vier Unternehmen hat Harnik also zeitweise neun (!) Jobs gleichzeitig zu managen. Ein echtes Multi-Talent.