Ilka Seeler ist tot. Die Witwe von HSV-Legende Uwe Seeler verstarb im Alter von 89 Jahren. Das gab der HSV am Freitag bekannt.

Traurige Nachricht für die HSV-Familie: Ilka Seeler ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Mit ihr verliert der HSV eine Persönlichkeit, die den Verein über Jahrzehnte begleitet und geprägt hat. Knapp vier Jahre nach dem Tod ihrer großen Liebe Uwe Seeler ist sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag friedlich eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht.

Ilka Seeler war für viele weit mehr als nur die Frau an der Seite von Uwe Seeler. Ihre eigene Verbindung zum HSV begann schon früh: Bereits als Kind trat sie in den Verein ein, später spielte sie Handball für die Rothosen. Im Umfeld des HSV lernte sie auch Uwe kennen. Aus dieser Begegnung wurde eine besondere Liebesgeschichte, die über Jahrzehnte hielt und für viele Hamburgerinnen und Hamburger zum Sinnbild von Treue, Zusammenhalt und hanseatischer Bescheidenheit wurde.

Ilka und Uwe Seeler waren 63 Jahre lang verheiratet

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Als seine „bessere Hälfte“ bezeichnete Uwe Seeler seine Frau, mit der er seit 1959 verheiratet war, immer wieder liebevoll. Sie war die treue Seele an seiner Seite und viel mehr als nur eine Spielerfrau. Ilka Seeler war eine eigenständige und starke Frau, die sich selbst jedoch nie in den Mittelpunkt stellte. Besonders das Wohl ihrer Familie lag ihr stets am Herzen.

Auch nach außen verkörperte Ilka Seeler jene Werte, die eng mit dem Namen Seeler verbunden bleiben: Bodenständigkeit, Herzlichkeit und Verlässlichkeit. Sie stand für eine stille Stärke, die nicht laut sein musste, um Wirkung zu entfalten. Gerade deshalb wurde sie von vielen Menschen im Verein und darüber hinaus geschätzt und respektiert.

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Ilka Seeler hinterlässt drei Töchter und mehrere Enkelkinder. „Ilkas verschmitztes Lächeln, ihre sportliche Begeisterung und ihre klare, direkte Art bleiben uns stets in Erinnerung und machen sie unvergessen“, heißt es in einer Trauermeldung des HSV.