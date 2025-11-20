Idee auf Mallorca: Das Flaschen-Geheimnis von HSV-Leader Capaldo

Am Samstag wird Daniel Peretz wahrscheinlich wieder einen Edding zücken – und sich der türkisfarbenen Trinkflasche von Nicolás Capaldo widmen. Zwischen den beiden Kumpels ist ein kurioses Ritual entstanden, und noch ein weiterer HSV-Profi ist beteiligt. Capaldo teilt sein Lieblingsgetränk aber auch gerne mit Gegnern.

Vor dem Spiel des HSV gegen den BVB traf sich Capaldo vor dem Spielertunnel im Volksparkstadion mit Dortmunds Aarón Anselmino – und dann genossen die beiden argentinischen Landsmänner zusammen einen Mate-Tee. Wie vor fast jeder Partie hatte Hamburgs Vizekapitän seine Flasche mit dem in Südamerika beliebten Aufgussgetränk befüllt. Auch Weltmeister Lionel Messi trinkt beim Einmarsch in die Stadien meist aus seinem Mate-Becher, und Capaldo hatte der MOPO bereits vor gut drei Monaten verraten: „Mein Kumpel macht manchmal den Mate-Tee für Messi.“

Ritual zwischen HSV-Freunden Capaldo, Peretz und Elfadli

Damit meinte der 27-Jährige seinen Freund Marcelo Weigandt, der Messis Teamkollege beim MLS-Klub Inter Miami ist. Auch Capaldo träumt davon, eines Tages vielleicht mit dem 38-jährigen Superstar das Spielfeld zu teilen, bevor dieser seine Karriere beendet. Bisher konnte Capaldo Messi noch nicht seinen Mitspieler nennen – dafür aber Daniel Elfadli und Peretz. Die drei HSV-Profis sind eng befreundet, sie unternehmen auch außerhalb des Volksparks viel. Keeper Peretz lud die beiden Allrounder sogar zu seiner Hochzeit ein, die in der Vorwoche in Israel gefeiert wurde.

Daniel Peretz (l.) und Nicolás Capaldo lernten sich erst im Sommer kennen, und sind doch schon gute HSV-Kumpels. WITTERS Daniel Peretz (l.) und Nicolás Capaldo lernten sich erst im Sommer kennen, und sind doch schon gute HSV-Kumpels.

„Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich so einen besonderen Moment in seinem Leben mit Dani und seiner Frau teilen durfte“, sagt Capaldo. „Wir hatten eine großartige Zeit und haben die Feier sehr genossen.“ Während Elfadli wegen seiner Adduktorenverletzung ausfällt, werden Peretz und Capaldo im HSV-Kader stehen, der am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim FC Augsburg bestehen will. Und vor dem Anpfiff dürften sie wieder ihr kleines Ritual ausleben. Auch Peretz mag Mate-Tee, und immer, wenn er diesen bei Auswärtsfahrten zusammen mit Capaldo (und Elfadli) trinkt, schreibt der Torwart den Namen des Spielorts auf besagte Trinkflasche seines Kollegen.

Die Mate-Tee-Idee entstand im HSV-Camp auf Mallorca

„Dani hatte die Idee vor unserem Testspiel auf Mallorca“, erzählt Capaldo von dem Trainingslager, das mit der Partie gegen den spanischen Erstligisten RCD (0:2) abgerundet wurde. „Er hat damals gesagt: Lass uns all die Namen der Städte, in denen wir gemeinsam einen Mate trinken, auf deine Flasche schreiben.“ Der Einfall kam Peretz spontan, für die wiederkehrende Aktion „gibt es keine spezielle Erklärung“, so Capaldo. „Das Ritual entstand einfach zufällig.“ Und der Ex-Salzburger ergänzt lachend: „Das einzige Blöde daran ist, dass Dani keine so schöne Handschrift hat.“

Am Samstagnachmittag dürfte Peretz dann „Augsburg“ auf die Flasche schreiben. Bislang sind dort von oben nach unten bereits „Mallorca“, „Pirmasens“, „Gladbach“, „Munich“ (München), „Berlin“ und „Leipzig“ zu lesen. Einzig das bisher letzte Auswärtspflichtspiel beim 1. FC Köln (1:4) ist nicht vermerkt. Vermutlich gab es vor der Partie in der Domstadt einfach mal keinen gemeinsamen Mate-Tee. Zumal Capaldo feststellt: „Ich habe keine bestimmten Rituale vor den Spielen.“ Das Trinkflaschen-Geheimnis basiert schlicht auf einem Zufall, für den Peretz verantwortlich ist.