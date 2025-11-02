„Ich wusste es“: HSV-Profi beweist beim Glücks-Los im Pokal Hellseher-Qualitäten

Den Ärger über die Niederlage und den Spielverlauf beim 1:4 in Köln konnte diese eigentlich sehr positive Nachricht beim HSV nicht wirklich verdrängen. Zumindest ein Profi der Hamburger konnte sich aber ein Lächeln nicht verkneifen. Direkt nach dem Köln-Spiel wurde das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost: Der HSV bekommt ein Heimspiel gegen Holstein Kiel. Nicolai Remberg hatte das bereits vorher geahnt.

„Ich muss ehrlich sagen: Nachdem Kiel weitergekommen ist, habe ich in der Kabine gesagt: Jungs, wir spielen zu Hause gegen Kiel. Das habe ich genauso gesagt. Ich wusste es irgendwie“, erklärte der Defensiv-Allrounder, der im Sommer von Kiel nach Hamburg gewechselt war. Jetzt freut er sich auf das Wiedersehen mit seinen alten Kollegen.

Erstes Pokal-Heimspiel seit April 2022 für den HSV

Ausgetragen wird das Achtelfinale am 2. und 3. Dezember – zwischen den beiden Liga-Heimspielen gegen den VfB Stuttgart und Werder Bremen. Für den HSV ist es der erste Pokalauftritt im Volksparkstadion seit zweieinhalb Jahren. Damals gab es im Halbfinale im April 2022 eine 1:3-Niederlage gegen den SC Freiburg.

Gegen Kiel wird der HSV Anfang Dezember als Favorit auf den Platz gehen. Ein Lieblingsgegner ist es für die Hamburger allerdings nicht: Seit Gründung der Bundesliga konnte der HSV noch nie ein Pflichtspiel zu Hause gegen die „Störche“ gewinnen. „Dieses Rad wollen wir jetzt drehen. Es ist an der Zeit“, meint Remberg.

Coach Merlin Polzin wird es ähnlich sehen. Viel darüber sprechen wollte er nach dem Köln-Spiel allerdings noch nicht – zu groß war der Ärger über den zuvor erlebten Auftritt beim FC. Der HSV-Trainer: „Der DFB-Pokal ist für mich im Moment noch extrem weit weg und völlig egal. Ich freue mich, dass wir ein Heimspiel haben. Über alles anderes sprechen wir später.“