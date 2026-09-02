Am Mittwoch gehörte Zakaria El Ouahdi zu den Gewinnern des Trainingsspiels. Hinterher lächelte er an der Seite seiner neuen Kollegen in eine Kamera. Der neue Star „ist sehr glücklich“, beim HSV zu sein, und sagt das nicht einfach nur so, sondern erklärt: „Es war nicht einfach, hierher zu kommen.“ Vielmehr wurde es in den vergangenen Tagen sehr emotional.

Nach seinem letzten Einsatz für den KRC Genk war El Ouahdi vor den Fans des belgischen Vereins in Tränen ausgebrochen. Denn er ahnte, dass das 4:0 gegen SK Beveren sein Abschiedsspiel nach insgesamt 116 Partien sein würde. „Wir haben am Tag davor mit dem Genk-Präsidenten gesprochen, dass ich gehen möchte und einen besseren Schritt in meiner Karriere machen möchte“, verrät der sympathische 24-Jährige jetzt. „Und das war Hamburg.“

HSV-Bosse hatten El Ouahdi schon lange im Blick

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Der Deal sei am Abend des 28. August „noch nicht komplett fertig“ gewesen, die Chancen auf einen Transfer zum HSV hätten da vielmehr bei „50 zu 50“ gelegen – doch am Ende ging er erfolgreich über die Bühne. Claus Costa und das Scouting-Team um Sebastian Dirscherl hatten El Ouahdi zwar schon sehr lange im Visier, der erste Kontakt in diesem Sommer ist laut dem Rechtsverteidiger aber „nicht so lange her“.

Am Dienstag hat Zakaria El Ouahdi seinen HSV-Vertrag im Volkspark unterschrieben. Witters

Er versucht, Wechsel-Spekulationen von sich fernzuhalten, sofern nichts Konkretes daraus entsteht. „Ich will nur wissen, wenn Angebote auf dem Tisch liegen“, sagt El Ouahdi und erklärt: „Jeder kann interessiert sein. Das Wichtigste für mich sind aber die Angebote.“ Die entscheidende Offerte kam am Ende der Transferphase vom HSV – und der Marokkaner wollte sie unbedingt ergreifen. Acht Millionen Euro sollen als Fixsumme geflossen sein, hinzu werden aller Voraussicht nach Bonuszahlungen im niedrigen einstelligen Millionenbereich kommen.

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HSV-Zugang erklärt: „Das erste Angebot war Hamburg“

„Ich will ehrlich sein: Das erste Angebot war Hamburg“, sagt der bescheidene El Ouahdi. „Und dann habe ich gesagt: ‚Okay, ich werde keinen Schritt zurück machen, wir gehen dafür‘ – und dann war es durch.“ Am Deadline Day wurden seine Vorstellungsfotos an der Seite von Costa und Sportvorständin Kathleen Krüger veröffentlicht. Auch mit seinem Vater Mohamed Achahbar, der ihn zugleich berät und der sich glücklicherweise von einer Leukämie-Erkrankung erholt hat, posierte er im Volksparkstadion für Schnappschüsse.

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Ich bleibe gerne zu Hause – denn so kann ich mich mehr auf die Dinge konzentrieren, die ich zu tun habe, was ich in meinem Leben tun muss, um besser zu werden. Zakaria El Ouahdi

Sein Papa war es auch, der El Ouahdi zuerst darüber informierte, als die Genk-Bosse final grünes Licht für die Reise nach Hamburg gegeben hatten. „Ist es durch? Ist es durch?“, habe er ihn gefragt. „Und dann meinte er: ‚Ja, du kannst jetzt nach Hamburg gehen.‘ Da war ich glücklich.“ Der Profi spürte in den Gesprächen mit Costa, Dirscherl und Merlin Polzin, wie sehr der HSV ihn haben möchte. „Also habe ich gesagt: ‚Okay, wir nutzen diese Chance!‘“

El Ouahdi wird vorerst ohne Familienmitglieder in Deutschland leben. Privat mag er es, online oder an der Konsole zu zocken, und er sagt: „Ich bleibe gerne zu Hause – denn so kann ich mich mehr auf die Dinge konzentrieren, die ich zu tun habe, was ich in meinem Leben tun muss, um besser zu werden. Sowohl mental als auch physisch.“ Körperlich soll der WM-Fahrer gut in Form sein, was ihn zu einem logischen Startelfkandidaten für das Heimspiel gegen Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) macht. Er könnte direkt für Bakery Jatta auf die rechte Schiene rücken.

El Ouahdi mit 100-Prozent-Versprechen an die HSV-Fans

Die HSV-Fans könnten von ihm erwarten, „dass ich alles geben werde“, betont El Ouahdi. „Natürlich kann es passieren, dass ich mal ein schlechtes Spiel spiele, aber ich werde immer 100 Prozent oder sogar noch mehr geben. Wenn ich das mit Toren oder Vorlagen machen kann, bin ich glücklich, aber zuerst geht es ums Gewinnen und darum, gut zu spielen.“ Sein ehemaliger Genk-Trainer Thorsten Fink ist sicher, dass ihm das beim HSV gelingen wird.

Mit dem Ex-Coach der Hamburger, der mittlerweile bei Samsunspor in der Türkei arbeitet, hat El Ouahdi im Rahmen des Transfers zwar nicht gesprochen, der Nationalspieler glaubt aber, dass Fink ihm gesagt hätte: „Mach es, es ist ein guter Schritt in die Bundesliga mit einem großen Team und guten Fans!“ Ebendiese Anhänger will El Ouahdi schon bald mit seiner Intensität, seiner Energie und seiner Torgefährlichkeit begeistern. Er ist nach Bilal Nadir der zweite Marokkaner in der Geschichte des HSV und sagt: „Ich hoffe, dass in Zukunft, wenn Bilal und ich gute Leistungen bringen, noch mehr Marokkaner in diesen großen Verein kommen.“