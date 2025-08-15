Noch ist Warmed Omari allein in Hamburg, das aber wird sich in Kürze ändern. Sobald der Innenverteidiger das Hotel gegen eine feste Bleibe getauscht hat, werden auch seine Ehefrau und seine zwei Jahre alte Tochter aus Frankreich in die Hansestadt übersiedeln. Zuvor aber steht Omaris Pflichtspieldebüt für den HSV an. Vor der Pokal-Partie in Pirmasens nimmt der 25-Jährige die MOPO-Leser mit auf eine ganz spezielle Reise durch sein aufregendes Leben.



