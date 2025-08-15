mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
HSV-Neuzugang Warmed Omari lehnt an eine Hauswand

Warmed Omari (25) wurde vom HSV für eine Saison von Stade Rennes ausgeliehen. Foto: WITTERS

paid„Ich hatte keine schöne Kindheit“: HSV-Profi Warmed Omari öffnet sein Herz

kommentar icon
arrow down

Noch ist Warmed Omari allein in Hamburg, das aber wird sich in Kürze ändern. Sobald der Innenverteidiger das Hotel gegen eine feste Bleibe getauscht hat, werden auch seine Ehefrau und seine zwei Jahre alte Tochter aus Frankreich in die Hansestadt übersiedeln. Zuvor aber steht Omaris Pflichtspieldebüt für den HSV an. Vor der Pokal-Partie in Pirmasens nimmt der 25-Jährige die MOPO-Leser mit auf eine ganz spezielle Reise durch sein aufregendes Leben.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test