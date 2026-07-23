Kaum da und schon in aller Munde: Der neue Stürmer Patson Daka hat zügig die Herzen beim HSV erobert. Nun verriet er, welche früheren Hamburger ihm zum Wechsel rieten.

Ein Zimmer nach dem anderen wird im „Aqua Dome“ dieser Tage von frischem HSV-Personal bezogen. Nachdem am Dienstag Sturm-Zugang Patson Daka im Teamquartier des Vereins in Längenfeld eingecheckt hatte, folgte am Mittwochabend Otto Stange. Der 19-Jährige beendete seinen Urlaub vorzeitig, um wieder mit dem Training zu beginnen. Doch damit nicht genug: Am Donnerstagnachmittag wird auch Bilal Nadir in Tirol erwartet.

Nachdem der Marokkaner am Mittwoch seinen Medizincheck in Hamburg erfolgreich absolvierte, wird er nun in Österreich seinen Vertrag unterschreiben. Dann ist der zweite HSV-Transfer binnen 60 Stunden perfekt. Nadir (zuletzt bei Olympique Marseille aktiv) kommt wie Daka ablösefrei zum HSV. Dass noch etwas dazwischenkommen kann, erwartet niemand mehr.

Daka trainiert seit Mittwoch mit den neuen HSV-Kollegen

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Daka ist schon zwei Schritte weiter. Nach seiner Unterschrift trainierte der Sambier am Donnerstag bereits zum zweiten Mal mit seinen neuen Kollegen und schwärmte anschließend: „Ich liebe es! Die Menschen sind nett und der Verein passt perfekt zu mir. Ich bin glücklich und aufgeregt.“

Mit Daka hat sich der HSV einen Star des afrikanischen Fußballs geschnappt. Der Nationalstürmer (21 Tore in 47 Spielen) ist in seiner Heimat ein absolutes Idol der Jugend. Wann immer er sich in Sambia zeigt, bilden sich um ihn herum Menschentrauben. „Es ist sehr schwierig“, bekennt Daka. „Ich kann dort kein Privatleben führen und das macht keinen Spaß. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön, denn als ich ein kleiner Junge war, habe ich selbst nach oben geschaut. Deswegen nehme ich es, wie es ist. Ich möchte die Jugendlichen motivieren, sie haben schließlich das Recht, zu träumen. Das ist eine Verantwortung, die ich tragen muss.“

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Vier Jahre lang spielte Daka für Red Bull Salzburg

In seiner Heimat werden sie genauestens darauf achten, wie der Angreifer nach vier Top-Jahren bei RB Salzburg (2017 bis 2021) und fünf nicht mehr ganz so starken in Leicester nun in der Bundesliga ankommt. Er sagt: „Noch kann ich das Niveau der Liga nicht beurteilen. Aber der Schritt von Österreich nach England war enorm.“

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Bevor Daka den HSV-Bossen sein Ja-Wort gab, hatte er sich intensiv über den Verein informiert. „Ich habe ein wenig recherchiert, ehe ich die Entscheidung getroffen habe“, gibt der Angreifer zu. Zwei Ex-HSV-Profis dienten ihm dabei als Informanten: „Ich habe mit Hee-Chan Hwang und Masaya Okugawa gesprochen, mit denen ich früher zusammen in Salzburg gespielt habe. Sie haben mir eine Menge guter Dinge über den Verein und die Stadt erzählt. Das hat mir die Entscheidung leicht gemacht.“ Beide Ex-Kollegen spielten einst auf Leihbasis beim HSV – Hwang (jetzt in Wolverhampton unter Vertrag) in der Saison 2018/19, Okugawa (jetzt Kyoto Sanga/Japan) in der Rückserie der Saison 2023/24.

Daka reifte an der Seite von Haaland und Szoboszlai

Beim HSV will Rap-Musik-Fan Daka versuchen, an die Leistungen anzuknüpfen, die ihn einst bei Red Bull zu einem der begehrtesten Stürmer Europas machten. Dort spielte er auch mit den Superstars Erling Haaland (Man City) und Dominik Szoboszlai (Liverpool) zusammen. Vor allem Haaland tat es Daka an: „Er ist nicht nur ein toller Fußballer, sondern auch ein toller Mensch.“

Daka entwickelte sich an der Seite des Norwegers prächtig. 30 Millionen Euro überwies Leicester im Sommer 2021 nach Österreich, um sich die Dienste des Profis zu sichern. Vielleicht ist es ein Wink des Schicksals, dass Dakas erster Weg mit dem HSV ihn nun erneut in die Alpenrepublik führt, wo sein Stern einst aufgegangen war.

Immer zielstrebig: Patson Daka (r.) im Duell mit HSV-Verteidiger Joel Agyekum. Witters

Große Töne will er nicht spucken, dafür waren seine vergangenen Jahre zu wechselhaft. Eines aber sei klar: „Ich liebe es, Tore zu schießen und meiner Mannschaft auf jede erdenkliche Weise dabei zu helfen, Spiele zu gewinnen.“

Daka präsentiert sich beim HSV bestens gelaunt

Passend zu seiner Schnelligkeit, die ihn auf dem Spielfeld auszeichnet, verläuft auch Dakas Integration beim HSV. Bereits am ersten Tag vermittelte er den Eindruck, schon seit Monaten Teil der Gruppe zu sein. Er lacht, scherzt und herzt seine Kollegen. Auch die Fans schlossen den Neuen beim Fan-Abend in Längenfeld sofort in ihr Herz. „Ich lächle immer“, stellt Daka fest. „Ich bin immer glücklich. Das ist einfach meine Persönlichkeit, es spielt keine Rolle, wie der Tag ist.“

Zurück in Hamburg dürften auf den Vater einer Tochter und eines Jungen allerdings etwas härtere Zeiten warten. Denn vorerst wird er allein in der Hansestadt wohnen. Seine Familie bleibt erst mal in Leicester. „Wann sie zu mir kommen können, ist im Moment schwer zu sagen“, berichtet der HSV-Profi. „Es geht auch darum, die Einwanderungsformalitäten zu regeln. Aber der Verein hilft mir dabei. Ich hoffe, dass es bald erledigt sein wird.“

Größere Anpassungsprobleme sind nicht zu erwarten. Daka versteht hervorragend Deutsch, hat aber etwas Scheu, es selbst zu sprechen. Viel wichtiger aber ist ohnehin, dass es auf dem Feld funktioniert. Dann werden sich vermutlich auch bald zumindest im Volkspark Menschentrauben bilden, sobald Daka auftaucht.