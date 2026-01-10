Er hat einmal in der Woche Deutschunterricht und das „Moin!“ geht ihm locker über die Lippen, als er zum Termin mit der MOPO erscheint. Die Begrüßung passt zum selbstbewussten Charakter von Alexander Røssing-Lelesiit. In seinem ersten großen Interview als HSV-Profi erklärt er, wie er tickt. Der 18-Jährige spricht über sein Vorbild Jean-Luc Dompé, über den FC Liverpool, die WM und das Leben in Hamburg ohne seine norwegischen Freunde. Es geht um seinen provokanten Jubel nach dem Nordderby – und um Reue.



