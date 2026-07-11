Zahlreiche Kaderplätze beim HSV sind für die neue Saison aktuell noch unbesetzt. Damit zum Start der Vorbereitung trotzdem genügend Spieler auf dem Platz stehen, dürfen sich mehrere Nachwuchskicker in der Mannschaft von Trainer Merlin Polzin beweisen. Nicolai Remberg findet das „cool“. Mit Louis Lemke hat der HSV-Abräumer einen Youngster für die Zukunft ganz besonders im Blick. Er bezeichnet den 16-Jährigen als sein „kleines Projekt“.

In seiner ersten HSV-Saison hatte sich Remberg im Volkspark mit viel Einsatz und starken Leistungen direkt zum Führungsspieler entwickelt. Nun will er den nächsten Schritt machen und noch mehr Verantwortung übernehmen. Dabei setzt der 26-Jährige auf Worte und Taten. Mit seiner Einstellung und Haltung will er ein Vorbild sein.

Viel Arbeit im Kraftraum ist für Remberg sehr wichtig

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Vor allem die jungen Spieler im Team können viel von Remberg lernen. Entscheidend ist für ihn dabei auch die richtige Arbeit im Kraftraum. Sein eigenes Programm sieht er zwar nicht als Maßstab. „Aber wenn da einer sitzt und fast gar nichts macht, dann sehe ich das nicht so gerne und sage direkt: ‚So läuft das nicht.‘ Jeder kann ein bisschen an sich arbeiten. Nur Talent klappt nicht immer“, erzählt Remberg, der in Dänemark häufig gemeinsam mit Louis Lemke im Kraftraum zu sehen war.

Das liegt jedoch nicht daran, dass sich der U17-Nationalspieler zu sehr hängen lässt. Remberg kennt ihn bereits aus einigen Einheiten der Vorsaison, in denen Lemke schon bei den Profis dabei war. „Ich finde, er hat ein Riesenpotenzial, und ich habe bei ihm so eine Fantasie“, erzählt Remberg. „Er will einfach, und ich versuche, ihm ein bisschen etwas mitzugeben. Das kann sich schon lohnen.“

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Amoako-Ansage bringt Remberg zum Schmunzeln

Linksverteidiger Lemke ist für Remberg ein besonderer Fall. Doch auch anderen Spielern bietet „Rambo“ seine Unterstützung an und würde sie gerne mit in seine Richtung ziehen, wie er sagt. Das gilt auch für Sommerzugang Kofi Amoako, der ebenfalls seine Stammposition im defensiven Mittelfeld hat. Bei seiner Vorstellung in Dänemark erzählte er, dass er einerseits etwas von dem HSV-Anführer lernen möchte, andererseits aber irgendwann auch dessen Platz im Team einnehmen wolle.

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Über Letzteres kann Remberg zunächst nur schmunzeln. Seine Antwort: „Ich sage immer: An mir vorbeizukommen, ist schwer. Aber klar kann er von mir lernen. Er ist ein super Mensch und ein ähnlicher Spielertyp.“