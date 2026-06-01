„Ich bleibe, bis es klappt!“ Boldt legt in Hannover los – und macht HSV-Vergleich

Er ist wieder da. Zwei Jahre nach seinem Aus beim HSV will Jonas Boldt Hannover 96 als Geschäftsführer Sport zurück in die Bundesliga führen. Eine Aufgabe, für deren Gelingen der 44-Jährigen viele Ideen aus seiner Hamburger Zeit mitnimmt. Boldt will 96 wieder groß machen und schon bald zumindest sportlich auf Augenhöhe mit dem HSV führen.

Diesmal will er es durchziehen. Bei seiner 58 Minuten langen Präsentation in der Heinz von Heiden Arena erinnerte sich Boldt daran, dass er nach fünf Jahren beim HSV (2019 bis 2024) ausgerechnet vor der Aufstiegs-Saison seinen Chefsessel räumen musste. Ein Erfolg, den er nun mit Hannover nachholen möchte. „Ich kann nicht versprechen, dass wir aufsteigen, aber dass dies die Motivation sein wird“, ließ Boldt wissen und schob lächelnd nach: „Und dass ich diesmal auch so lange bleibe, bis es klappt.“

Völler riet Boldt, den Job in Hannover anzunehmen

Zuletzt war Boldt als „Senior Advisor“ bei der Beratungsagentur „projectFIVE“ eingebunden, nun folgt der Weg zurück in den Vereinsfußball. Nachdem er sich kürzlich mit dem FC Kopenhagen nicht auf ein Engagement einigen konnte, bekam 96 seinen Zuschlag. Auch, weil DFB-Direktor Rudi Völler ihm dazu riet. Vor eineinhalb Wochen, als sie sich vorm DFB-Pokal-Finale in Berlin trafen, bat Boldt seinen alten Vertrauten aus Leverkusener Zeiten um eine Einschätzung der Lage. Sollte er Hannovers Lockruf folgen? „Ich habe ihn in die Gedanken miteingebunden und er hat mir sehr stark dazu geraten“, verriet Boldt.

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Da ist er also wieder. Wobei: „Ich persönlich hatte gar nicht das Gefühl, weg zu sein“, ließ Boldt am Montag wissen. „Aber nach fünf intensiven Jahren in Hamburg habe ich mir Zeit genommen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, mich weiterzubilden und mich auch mit vielen anderen Sportarten zu beschäftigen, was Strukturen und Führung angeht.“

Boldt setzt in Hannover auf mehrere frühere HSV-Mitarbeiter

Erfahrungen, die Boldt nun in Hannover helfen sollen. Dabei baut er um sich herum auf ein Team aus mehreren Ex-Hamburgern. Schnell sprach Boldt Christian Titz das Vertrauen aus, trotz des mit Rang vier knapp verpassten Aufstiegs bleibt der Trainer. Sportdirektor Ralf Becker (in der Saison 2018/19 beim HSV angestellt) ist der verlängerte Arm des Geschäftsführers. Und Henning Bindzus (früher Marketing-Leiter im Volkspark) kümmert sich als Boldts Chef-Kollege um die Finanzen.

Dass er sein Comeback in der zweiten Liga feiert, hätte sich Boldt bis vor kurzem wohl auch nicht vorstellen können. „Seit ich aus Hamburg weg bin, habe ich die Liga nicht mehr ganz so intensiv verfolgt“, stellt er fest. „Weil es nicht unbedingt mein Ziel war, wieder in der zweiten Liga zu arbeiten. Aber es war entscheidend, welche Rolle ich habe und dass ich wieder Verantwortung vorleben kann. Ich bin eher Gestalter als Verwalter.“

Der HSV stieg auf, nachdem Boldt gehen musste

Auch wenn Boldt den HSV-Aufstieg im Sommer 2025 nicht als Verantwortlicher miterlebte, nimmt er für sich in Anspruch, in den Jahren zuvor als Weichensteller fungiert zu haben. „Ich wäre gerne auch als Kapitän beim Aufstieg dabei geblieben, aber das, was wir dort entwickelt haben, die Kultur zu verändern, Leistungsambitionen reingebracht zu haben, ist etwas, worauf ich sehr stolz zurückblicke.“ Und weiter: „Als ich hingekommen bin hieß es: Wenn sie jetzt nicht aufsteigen, bricht alles zusammen. Wenn man aber sieht, wie sich der Klub in der zweiten Liga Jahr für Jahr weiterentwickelt hat, neue Geschäftsfelder entwickelt hat, wirtschaftlich gesundet ist, eine Identität entwickelt hat und am Ende sogar den Bundesliga-Klassenhalt ohne einen sportlich großen Verantwortlichen schafft, weil der Klub an sich so stabil geworden ist – das ist das größte Kompliment, das ich bekommen kann für die Arbeit.“

Im Januar war Jonas Boldt noch als Zuschauer in Hannovers Arena. Künftig arbeitet er für die 96er. imago images/Noah Wedel Im Januar war Jonas Boldt noch als Zuschauer in Hannovers Arena. Künftig arbeitet er für die 96er.

Eine Anmerkung, die durchaus als Seitenhieb gegen Stefan Kuntz verstanden werden kann, der im Sommer 2024 Boldt beim HSV beerbte. Unter dem neuen Sportvorstand schaffte der HSV den Sprung nach oben, ehe sich Anfang Januar dieses Jahres die Wege wieder trennten. Erst zur neuen Saison präsentiert der Verein mit Kathleen Krüger eine neue Sportvorständin.

96 wurde in der vergangenen Saison Vierter in Liga zwei

Auch 96 will nach dem unglücklichen vierten Platz der abgelaufenen Saison zurück in die Bundesliga. Je mehr sich Boldt Gedanken über diese Herausforderung machte, „desto mehr habe ich gemerkt, wie viel Freude und Energie ich habe, wenn ich morgens aufstehe und wieder eine Aufgabe habe, die auch Challenges beinhaltet“.

Daran wird es ihm in Hannover nicht mangeln. Immer wieder knirscht es im Klub gewaltig, insbesondere Geldgeber Martin Kind zieht sich in regelmäßigen Abständen den Zorn der Ultras zu und scheut sich nicht, seine Meinung öffentlich zu äußern. Boldt ist auf alles vorbereitet und will auch diesbezüglich seine Hamburger Erfahrungen einfließen lassen: „Da hilft definitiv die Erfahrung aus Hamburg. Ich glaube, mehr zerstrittene Lager und Gremien als zu meiner Anfangszeit dort, gibt es kaum. Das habe ich mir ein Stück weit auch als Ziel gesetzt, die Menschen bestmöglich mitzunehmen.“

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Die Arbeit beginnt sofort. Insbesondere Sportdirektor Becker wird nun gefragt sein, wenn es darum geht, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Im Idealfall wollen Boldt und Becker dann im kommenden Sommer das nachholen, was ihnen während ihrer HSV-Zeit verwehrt blieb – den Aufstieg in die Bundesliga.