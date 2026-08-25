Albert Grønbæk ist weiter in Torlaune. Beim Pokalsieg des HSV in Verl erzielt der Däne einen Doppelpack – und erklärt danach, warum es derzeit so gut läuft.

Er trifft und trifft und trifft. Albert Grønbæk entwickelt sich beim HSV immer mehr zum echten Torjäger. Mit drei Treffern war der Däne bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison der beste Torschütze der Hamburger. Beim 3:0-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals in Verl legte er nun noch einen drauf und erzielte seinen ersten Doppelpack für den HSV.

Die Wahl zum „Man of the Match“ fiel nach diesem Auftritt nicht schwer. Stolz präsentierte Grønbæk nach dem Pokalspiel in Verl die Trophäe, die er für diese Auszeichnung bekommen hatte. Verdient hatte er sie sich mit seinem Auftritt auf dem Platz allemal. In der 40. Minute sorgte der 25-Jährige für das 1:0, direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit legte er seinen zweiten Treffer nach.

Grønbæk hat zuletzt vor über zwei Jahren doppelt getroffen

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Damit hat Grønbæk schon im ersten Pflichtspiel der neuen Saison doppelt so viele Tore für den HSV erzielt wie in der kompletten Rückrunde der vergangenen Spielzeit. Ein Doppelpack in einem Pflichtspiel war ihm zuletzt vor über zwei Jahren gelungen. Damals spielte er noch in Norwegen für FK Bodø/Glimt.

Albert Grønbæk (l.) und Youngster Louis Lemke trafen kurz nach der Halbzeit für den HSV. WITTERS

Wie ist die Torexplosion zu erklären? „Ich weiß es nicht“, sagt der dänische Nationalspieler (neun Einsätze) zunächst nach dem Auftritt in Verl.

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Ich liebe es, in Hamburg zu sein, und ich bin einfach sehr glücklich.“ Albert Grønbæk

Dann erklärt er: „Ich glaube, ich habe mein Selbstvertrauen zurückgewonnen. Ich bin wieder der alte Albert. Ich bin meinen Mitspielern, aber auch dem Trainerteam und dem Verein unglaublich dankbar, weil ich einfach jeden einzelnen Tag hier genieße. Ich liebe es, in Hamburg zu sein, ich liebe es, in Hamburg zu bleiben, und ich bin einfach sehr glücklich.“

Das hatte sich bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison gezeigt. Zum Pflichtspielstart folgte nun die Fortsetzung. Damit machte der Däne auch Merlin Polzin sehr glücklich. Der HSV-Coach: „Albert weiß, was ich von ihm erwarte und wie er der Mannschaft helfen kann. Das macht er. Es ist eine Riesenfreude, ihm zuzuschauen.“