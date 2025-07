„Ich bin nicht naiv“: HSV-Profi Glatzel spricht über die Stürmer-Suche der Bosse

Etwa sieben neue Spieler wollen die HSV-Bosse in diesem Sommer noch verpflichten. Betroffen ist davon auch der Sturm, der weiter aufgerüstet werden soll. Was bedeutet das für Robert Glatzel? Wie geht der Angreifer mit den Plänen um? Nach dem Test in Oldenburg (2:1) gab es von ihm die Antworten.

Mit dem HSV-Aufstieg hat sich Glatzel seinen großen Traum erfüllt, für den er die vergangenen vier Jahre gekämpft hat. „Ich wollte mit dem HSV immer Bundesliga spielen, endlich ist es so weit“, sagt der Angreifer, der klar betont, dass er jetzt auch in der Ersten Liga dabei sein möchte und da am liebsten jedes Spiel spielen will.

Gespräche mit Yussuf Poulsen irritieren Glatzel nicht

Dass es im Kader der Hamburger noch ein paar Veränderungen geben wird, sieht Glatzel nicht als Problem, sondern hält das mit Blick auf die Herausforderungen in der Ersten Liga auch für notwendig. Der 31-Jährige: „Die Bundesliga ist einfach noch mal mindestens eine Klasse besser als die Zweite Liga.“

Das gilt auch für den Angriff, wo sich der HSV für die Zukunft breiter aufstellen möchte. Ein heißer Kandidat ist Yussuf Poulsen von RB Leipzig. Die Hamburger wollen den dänischen Nationstürmer haben. Gespräche laufen. Eine Lösung ist möglich. „Damit komme ich klar“, sagt Glatzel, den die Überlegungen der HSV-Bosse nicht irritieren. „Das kann ich schon ganz gut einschätzen“, sagt er. „Das ist Bundesliga. Da muss man von allem ein bisschen mehr Klasse haben. Da bin ich nicht naiv.“

Ob Leipzigs Poulsen oder ein anderer neuer Stürmer – Glatzel will die neue „Konkurrenz annehmen“ und alles dafür tun, dass er am Ende selbst möglichst oft auf dem Platz steht. Mit seinen drei Toren beim Test in Elstorf hat er direkt zum Vorbereitungsstart Werbung für sich gemacht. Auch seine lange Verletzungspause (Sehnenriss) in der vergangenen Saison ist für ihn „kein Thema“ mehr. Der Stürmer: „Es geht für mich jetzt vielmehr darum, Spielpraxis zu sammeln und wie alle anderen Spieler auch, die Fitness für die kommende Saison zu bekommen.“