Emir Sahiti lebt noch immer in Mario Vuskovic’ alter Wohnung. Und so sehr er dessen Bruder Luka auch mag: Für den Kroaten wird er seine Bleibe nicht hergeben. Denn Sahiti fühlt sich wohl. In Hamburg generell – und beim HSV. Der 26-Jährige spricht in der MOPO über seinen Bundesliga-Traum, eine Transfer-Bitte an Claus Costa und den FC Bayern. Und er verrät, wie er seinen neuen Konkurrenten Fábio Vieira sieht.



