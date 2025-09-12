mopo plus logo
Emir Sahiti in einem Spiel des HSV

Zwei Spiele, zweimal Startelf: Offensivmann Emir Sahiti (26) hatte vor der Reise nach München eine sportliche Hauptrolle ​​​​​​​beim HSV. Foto: WITTERS

paid„Ich bin für Luka da“: Sahitis HSV-Nebenjob als Vuskovic-Supporter

Emir Sahiti lebt noch immer in Mario Vuskovic’ alter Wohnung. Und so sehr er dessen Bruder Luka auch mag: Für den Kroaten wird er seine Bleibe nicht hergeben. Denn Sahiti fühlt sich wohl. In Hamburg generell – und beim HSV. Der 26-Jährige spricht in der MOPO über seinen Bundesliga-Traum, eine Transfer-Bitte an Claus Costa und den FC Bayern. Und er verrät, wie er seinen neuen Konkurrenten Fábio Vieira sieht.

