Fünf Partien ohne Pleite am Stück, zuletzt zwei Siege – klar, dass der HSV am Freitag mit breiter Brust zu Mainz 05 reist. Fußball-Deutschland staunt über den Aufsteiger, der sich bis auf Rang neun der Liga vorgearbeitet hat. Beim kommenden Gegner gratulieren sie den Hamburgern via MOPO sogar schon drei Monate vorm Saisonende zum Klassenerhalt. Alles nur Taktik? Oder eine realistische Einschätzung?



