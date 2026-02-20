mopo plus logo
Nadiem Amiri von Mainz 05 im Zweikampf mit HSV-Profi Nicolai Remberg

Wiedersehen auf Augenhöhe: Im Hinspiel besiegten Nicolai Remberg (r.) und der HSV die Mainzer um Nadiem Amiri mit 4:0. Foto: imago/Philipp Szyza

paidHuch! Mainz-Boss gratuliert dem HSV schon zum Klassenerhalt

Fünf Partien ohne Pleite am Stück, zuletzt zwei Siege – klar, dass der HSV am Freitag mit breiter Brust zu Mainz 05 reist. Fußball-Deutschland staunt über den Aufsteiger, der sich bis auf Rang neun der Liga vorgearbeitet hat. Beim kommenden Gegner gratulieren sie den Hamburgern via MOPO sogar schon drei Monate vorm Saisonende zum Klassenerhalt. Alles nur Taktik? Oder eine realistische Einschätzung?

