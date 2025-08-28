In eigener Sache: HSV24 jetzt auch auf Instagram!

HSV24 auf Instagram! Besucher von mopo.de und insbesondere unseres Newsblogs HSV24 sind es gewohnt, umfassend über den HSV informiert zu sehen. Auf unseren Nachrichtenportalen entgeht den Fans nichts. Das gilt nun auch für Social Media. Ab sofort bieten wir auf Instagram nicht nur alle aktuellen Nachrichten rund um den HSV, sondern noch viel mehr.

Auf dem gleichnamigen Account hsv24.mopo gibt es Storys vom Trainingsplatz, Fotos, Zitate, Hintergründe und Einschätzungen unserer Reporter vom Training und von den Spielen der Rothosen. Vor allem können Fans unter den Posts auch ihre Meinung kundtun, natürlich alles in angemessenem Rahmen. Wir freuen uns darauf, alle HSV-Fans auf dem neuen Kanal begrüßen zu können und natürlich auf den Austausch.

Alle Updates zum Derby gibt es dort natürlich auch zu sehen!