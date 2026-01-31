Nach Grønbæk: Nächster HSV-Zugang sitzt gegen Bayern schon auf der Tribüne!

Nun geht es Schlag auf Schlag! Nachdem der HSV am Samstagvormittag die Leihe von Offensivmann Albert Grønbæk (kommt bis zum Saisonende von Stade Rennes) bekannt gegeben hatte, sitzt am Abend bereits der nächste Zugang auf der Tribüne. Auch Almugera Kabar (19) kommt in den Volkspark!

Der mit Offensivqualitäten ausgestattete Linksverteidiger absolvierte tagsüber seinen Medizincheck und wollte pünktlich zum Anpfiff der Partie gegen den FC Bayern (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) seinen Sitzplatz im Stadion einnehmen.

Erst Grønbæk, dann Kabar. Damit hat der HSV den Großteil seiner geplanten Winter-Transferaktivitäten bereits vor dem „Deadline Day“ am kommenden Montag umgesetzt. Noch nicht offiziell bestätigt wurden die Modalitäten, zu denen Kabar (wurde 2023 mit Deutschlands U17 Welt- und Europameister) in den Volkspark kommt. Zuletzt waren eine Leihe bis Sommer oder ein Kauf mit einer Rückholoption für den BVB im Sommer Thema.

Kabar ist da – HSV sucht noch weiteren Winter-Zugang

Abgeschlossen sind die Planungen des HSV aber noch nicht. Kommen soll noch ein Offensivmann mit Torgefahr. Vor Grønbæk und Kabar waren in diesem Winter bereits Angreifer Damion Downs (auf Leihbasis aus Southampton) und Keeper Sander Tangvik (Trondheim) nach Hamburg gewechselt.

Verlassen haben den Klub mit Ersatzkeeper Daniel Peretz (Southampton), Jonas Meffert (Kiel), Silvan Hefti (D.C. United), Guilherme Ramos (Beijing Guoan) und Emir Sahiti (auf Leihbasis zu Maccabi Tel Aviv) bereits fünf Profis. Immanuel Pherai (vorm Abgang nach Nürnberg) könnte noch folgen.