HSV-Zugang im Pech: Das Knie! Verteidiger Letschert droht eine längere Pause

Wie bitter ist das denn! Kaum in Hamburg, ist Timo Letschert schon das neue Sorgenkind beim HSV. Der Niederländer, für diese Zweitliga-Saison vom italienieschen Serie A-Klub US Sassuolo verpflichtet, verpasste nach dem Auftakt gegen Darmstadt (1:1) auch das Gastspiel in Nürnberg (4:0). Schlimmer noch: Es ist offen, wann Dieter Hecking auf den Verteidiger setzen kann.

Nach dem starten Auftritt im Max-Morlock-Stadion berichtete der Hamburger Trainer, dass bei einer weiteren Untersuchung im UKE eine Knie-Verletzung festgestellt worden sei.

Längerer Ausfall zu befürchten

„Timo hat eine Schädigung des Außenbandes. Die Ärzte haben mir mitgeteilt, dass ein längerer Ausfall zu befürchten ist“, sagte der HSV-Coach. Ins Detail ging er aber nicht, „da müssen wir abwarten.“

Bei der abschließenden Einheit vor dem Top-Spiel war Letschert noch dabei gewesen, klagte aber wie in den Tagen zuvor auch über Probleme. Der Niederländer ist vorerst keine Option, muss zunächst einmal gesund werden.

HSV-Abwehr trotzdem gut besetzt

Anders als Gideon Jung, der seine Knie-Reizung zum Ende der Vorbereitung auskuriert hat und in Nürnberg den Vorzug gegenüber Kyriakos Papadopoulos erhielt. Am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittliga-Vorletzten Chemnitzer FC steht zudem Ewerton erstmals im Kader. Trainer Hecking hat im Abwehr-Zentrum also trotz des Letschert-Ausfalls die Qual der Wahl.