HSV zittert um seinen Abwehrchef: Das sind die Alternativen für Leipzig

Als wäre das 0:5 gegen Mainz in defensiver Hinsicht nicht schon unschön genug gewesen, hat der neue Abwehrchef des HSV auch noch muskuläre Probleme aus der Blamage mitgenommen. Sebastiaan Bornauw ist angeschlagen und kam für das erste reguläre Teamtraining der Woche nicht mit auf den Platz. Es deutet sich ein Zitterspiel bis zur Partie in Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) an.

Bornauw blieb am Mittwochvormittag in den Katakomben. Der HSV möchte von Tag zu Tag prüfen, inwieweit bei der Leihgabe von Leeds United Besserung einkehrt, die erste Tendenz mit Blick auf das Duell mit RB ist aber nicht allzu positiv. Noch sind vier Tage Zeit. Prognose: offen.

Torunarigha als möglicher Bornauw-Ersatz

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Sollte Bornauw ausfallen, bräuchte Merlin Polzin einen neuen zentralen Innenverteidiger für die Dreierkette. Der Favorit auf diese Position wäre Jordan Torunarigha, der eigentlich halblinks beheimatet ist und gegen Mainz bereits nach 45 Minuten runter musste. Einen kurzen Schreck gab es auch für ihn im Training am Mittwoch, als er nach einem Zweikampf mit Otto Stange am rechten Fuß behandelt werden musste. Er konnte die Einheit aber normal fortsetzen. Die Rolle als mittlerer Abwehrmann hatte der Deutsch-Nigerianer in der Vorsaison bekleidet, wenn Luka Vuskovic mal ausfiel. Es wäre für Torunarigha also nicht völlig neu – aber er präsentierte sich zuletzt eher wacklig.

Das galt am Sonntag für die gesamte HSV‑Hintermannschaft. Halbrechts ist und bleibt Nicolás Capaldo gesetzt. Halblinks bräuchte es im Fall der Fälle (Bornauw fällt aus, Torunarigha rückt ins Zentrum) eine neue Alternative. Gut für Polzin ist, dass Warmed Omari am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückkehrte. Der Nationalspieler der Komoren könnte in Leipzig sogar in den Kader rutschen, ist dreieinhalb Wochen nach seiner erlittenen Schulterverletzung aber ohne Spielpraxis.

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HSV-Talent Nandja winkt die Startelf

Die zweite, wahrscheinlich realistischere Option ist Shafiq Nandja. Der Youngster kam beim Heim-Debakel für Torunarigha ins Spiel, fühlt sich tendenziell aber eher halbrechts wohl. Für Polzin ergibt sich ein kompliziertes Abwehrpuzzle, nachdem Daniel Elfadli im Transferfinale nach Linz verliehen worden war. Der Deutsch-Libyer saß am Dienstagabend beim Champions-League-Debüt des LASK in Athen über 90 Minuten auf der Bank. Er sah eine 0:1-Niederlage seines neuen Teams.

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Am Mittwoch fehlte nicht nur Bornauw beim HSV auf dem Rasen, sondern auch Immanuel Pherai. Der Mittelfeldmann fühlte sich am Morgen nicht gut und ließ sich mit Vitaminen versorgen. Alexander Røssing-Lelesiit konnte sich dagegen erstmals nach seiner Syndesmosebandverletzung wieder mit dem Team aufwärmen. Nach gut einer halben Stunde gesellte sich der Norweger zu Rehatrainer Sebastian Capel – gemeinsam mit Albert Sambi Lokonga, der gegen Mainz mit Rückenproblemen ausfiel, in Leipzig aber wieder einsatzfähig sein soll.