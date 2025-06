HSV zeigt erstes neues Shirt – und darf in gewissen Trikots nicht mehr spielen

In acht Tagen steht er an, der öffentliche Trainingsauftakt der HSV-Profis am Rande des Volksparkstadions. Während Robert Glatzel und Co. also noch rund eine Woche lang durchpusten dürfen, ist das Viertliga-Team der Hamburger längst wieder im Übungsbetrieb. Am vergangenen Mittwoch starteten die U21-Kicker des HSV in die Sommervorbereitung – und trugen dabei ein neues Shirt, das es bis dahin nicht zu sehen gegeben hatte.

An der Seite des neuen U21-Chefcoaches Lukas Pfeifer posierten die vier Zugänge Simon Kristiansen, Raif Adam, Dorian Migalic und Bennet Schmidt im neuen Adidas-Trainingsoutfit des HSV. Die Kleidung für die Übungseinheiten ist wie üblich in Dunkelblau gehalten, an den Seiten des Oberteils sowie am unteren Ende der Ärmel gibt es nun zudem kleine hellblaue Elemente. Eine weiße Stofflinie, die vom Becken bis in den Achselbereich führt, trennt die Farbsegmente. Die markentypischen Adidas-Streifen zieren sowohl die Hosen als auch den Schulterteil des Shirts.

U21-Spieler des HSV trugen die Trainingsoutfits schon

Es ist davon auszugehen, dass auch die Bundesliga-Spieler ab der kommenden Woche in diesem neuen Outfit trainieren werden. In den vergangenen Jahren war es üblich, dass die HSV-Profis in denselben Trainingsklamotten schwitzten wie die Nachwuchsmannschaften. Das war etwa ersichtlich, wenn die ehemalige Zweitliga-Mannschaft gemeinsame Einheiten mit der U21 absolvierte. In der vergangenen Saison hatten die Übungsjerseys an den Seiten einen deutlich dunkleren Blau-Anstrich an den Seiten. Das Hellblau in den frischen Shirts, die auch der bei den HSV-Profis aussortierte Levin Öztunali in den ersten U21-Einheiten des Sommers bereits trug, fällt daher sofort ins Auge.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HSV Young Talents (@hsvyoungtalents)

Kleiner, aber feiner Unterschied: Auf der Vorderseite des kurzen Trainingstrikots der HSV-Profis ist meist auch das Logo von Klub-Hauptsponsor HanseMerkur abgebildet – das war in der Vorsaison bei der U21 nicht der Fall. Und auch auf der Brust der neuen Übungsjerseys der Regionalliga-Mannschaft prangt nicht das HanseMerkur-Logo.

Auch Levin Öztunali (o.) war dabei: Die U21 des HSV startete am Mittwoch in die Sommervorbereitung – mit neuen Trainingsklamotten. HSV Auch Levin Öztunali (o.) war dabei: Die U21 des HSV startete am Mittwoch in die Sommervorbereitung – mit neuen Trainingsklamotten.

Womöglich wird das bei den Profis ab nächste Woche anders sein. Im Detail dürfte sich das neue Trainingsoutfit des Bundesliga-Teams also von dem der U21 etwas unterscheiden. Doch einen ersten Eindruck haben die Fans nun.

Das könnte Sie auch interessieren: Dauerkarten: Wie teuer HSV und St. Pauli sind, darum müssen Fans tapfer sein

Derweil wurde eine Entscheidung, die die Spieltagstrikots betrifft, am Samstag auf der Mitgliederversammlung im Volksparkstadion getroffen. Auf Antrag eines Mitglieds wurde mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen, dass die Sportkleidung aller Teams des Vereins künftig lediglich noch die Farben Schwarz, Weiß, Blau und Rot beinhalten darf. Das heißt auch: Rosa oder pinke Auswärts- oder Ausweichtrikots, die es bei den Fußballern zuletzt 2019/2020 (Auswärtsjersey, rosa) sowie 2017/2018 (Ausweichtrikot, pink) gegeben hatte, sind satzungsgemäß zukünftig nicht mehr erlaubt – sofern die Sportart dies zulässt. Abweichungen müssen mit dem e.V.-Präsidium abgestimmt werden.